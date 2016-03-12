Альтернативная энергетика: как сэкономить на отоплении и заработать на солнечном свете?

Новости Беларуси. Белорусы ударились в солнечную энергию. С начала года к продавцам альтернативных электростанций только от минчан поступило десять заявок. А за прошлый год в стране появилось шестьсот мини-электростанций, питающихся солнечным светом. Ведь так можно не только сократить количество выбросов парниковых газов в атмосферу, но и уменьшить расходы на коммуналку. А самые находчивые не только экономят, но и зарабатывают на солнечном свете. Тему продолжит корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Буров торгует энергией солнца. Фасад его коттеджа ежегодно приносит доход равный стоимости средней иномарки. В доме как в зеркале отражается вся польза от альтернативной энергетики. На крыше и стенах – солнечные батареи. Световую энергию они преобразуют в электрическую, а затем предприимчивый минчанин продаёт её в столичную энергосистему.

Алексей Буров, индивидуальный предприниматель:

Вырабатывает в 5 раз больше, чем дому надо. То есть можно было поставить какую-то часть и этим ограничиться. А тут с коэффициентами все хорошо, с оплатами все хорошо – почему бы на этом не заработать.

Сейчас за зелёную электроэнергию государство агитирует повышенными тарифами – за киловатт платит 10 тысяч рублей.

Таких владельцев собственных электростанций в Беларуси около шести тысяч. Это и огромные предприятия, и небольшие домовладения. Ловушки энергии солнца устанавливают и на крышах животноводческих ферм, и на подоконниках многоэтажек. Согреть эти панели могут даже в холода.

Феликс Масесов, директор фирмы по продаже солнечных батарей:

На улице традиционная английская погода. Но даже в такую погоду в помещении такая солнечная батарея будет работать.

В профессиональных кругах Феликса Масесова называют отечественным Гагариным альтернативной энергетики. Его фирма первая в стране занялась продажей и установкой солнечных батарей. Их использование экономит природные ресурсы планеты и золотовалютные – страны. Двадцать таких панелей способны обеспечить светом и теплом многодетную семью.

Феликс Масесов, директор фирмы по продаже солнечных батарей:

За ближайшие 20 лет наполовину сократится потребление угля. Уже ежегодная тенденция сокращения – порядка 3,5% от существующих объемов. Возобладают такие ресурсы как газ. А из альтернативных – биогаз, ветряная и солнечная энергетика.

Евгений Пустовой, СТВ:

Это офис компании, которая занимается продвижением альтернативной энергетики среди белорусов. Здесь 15 персональных компьютеров, принтеры, факсы, электрочайники, освещение. Чтобы всё это работало в автономном режиме, достаточно вот этих солнечных батарей. Здесь их не больше пятнадцати штук.

Пока фирма эти панели закупает за рубежом, но в планах продвигать свои – отечественные. Слово и дело за учёными. Солнечные батареи с логотипом «сделано в Беларуси» могут появиться уже к концу года.