Новости Беларуси. Новая линия по производству гранулированных комбикормов введена в эксплуатацию в Слуцке: мощности местного комбината хлебопродуктов увеличились более чем на 50 тысяч тонн в год.

На линии возможно производство комбикормов для всех животных и птицы, крупного рогатого скота, прудовой и карповой рыбы – а это более 25 видов.

На новом оборудовании весь процесс автоматизирован. Компьютер сам рассчитывает количество компонентов для той или иной рецептуры, оператор же только вводит в программу данные.

Особенность линии – микродозирование – возможность вводить в комбикорм минимальные порции сырья с максимальной точностью.

Таким образом на Минщине постепенно решают вопрос импортозамещения комбикормов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.