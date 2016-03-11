Новости экономики за 11.03.2016

Новости Беларуси. Министерство экономики завершает работу над новой версией Директивы №4. Она регулирует развитие предпринимательства в Беларуси. Один из шагов навстречу малому бизнесу – это сокращение штрафов. Насколько Минэкономики предлагает их сократить, узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

Работа на себя

Штрафы для ИП уменьшат в 100 раз. За торговлю без сертификатов сегодня полагаются санкции от 200 базовых величин. В Минэкономики предлагают снизить порог до 2-х. Кроме того, ведомство инициирует создание в средних городах центров поддержки малого бизнеса и обещает льготные кредиты для старта предпринимательской деятельности.

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Это могут быть программы за счет средств Банка развития. Не говоря уже о том, что мы сейчас уже хотим предоставить в рамках китайских кредитов, а есть еще кредиты Европейского банка реконструкции и развития.

Курить - кошельку вредить

Акцизы на табачные изделия вырастут на 50%. Самые бюджетные сигареты прибавят 13%, наиболее дорогой табак – третью часть. Каким образом изменятся отпускные цены, пока не известно. Однако учитывая, что на акцизы приходится существенная часть себестоимости, исключать рост нельзя. Одновременно повышаются акцизы на автомобильный бензин и дизель, но изменения стоимости горючего не предвидится.

Марина Костюкевич, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

Повышение акцизов на 50% - это значительный показатель: Чувствителен для нефтеперерабатывающих заводов, которые являются плательщиками этого акциза. Однако в данной ситуации нефтеперерабатывающие заводы берут эту расходную часть на себя.

Возврат в сеть

Минторг легализует возврат товаров в виртуальную торговлю. Качественную и исправную продукцию можно будет вернуть интернет-магазину в течение недели. Кроме того, продавцам в Сети запретят изменять цены товаров после оформления договора купли-продажи, а также в зависимости от оплаты – наличными или безналичными.

Лом пошел на подъем

Минфин сегодня повысил цены на скупку драгметалла у физических лиц. Цена за грамм золота в изделиях и ломе увеличится на без малого 13%.

375-ая проба теперь стоит чуть более 266-ти тысяч за грамм, самое дорогое золото – 583 и 585 проб – без малого 416 тысяч. Аналогичным образом подорожали серебро и платина.

Дорогие знания

Автошколы страны отмечают приток курсантов. Он носит сезонный характер. Итак, сколько сегодня стоят автомобильные знания?!

Цена определяется рядом факторов – качеством учебных авто, уровнем оборудования классов. Минимальный тариф – 4,5 миллиона рублей, максимум – 11 миллионов. Это без учета затрат на топливо. Данная статья расходов обычно не превышает 1 миллиона рублей.

Курсы валют

Курсы валют на торгах сегодня разошлись в разные стороны. Доллар потерял 172 рубля. Его курс на ближайшие 3 дня – 20 666. Евро укрепился, набрав 130 пунктов, и теперь стоит практически 23 тысячи. Российский рубль продолжил рост, подорожав до 294-х белорусских.