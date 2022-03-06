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Алексей Богданов: мы готовы и отрабатываем все альтернативные варианты поставок и замещения продукции

06 марта 2022 18:54
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Новости Беларуси. Одно из опасений, которое идет рядом с любой нестандартной ситуацией, – повышение цен. Мировые рынки уже отреагировали на нестабильность в регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Буквально взлетела стоимость пшеницы, а это может привести к подорожанию хлеба. К такому сценарию уже готовятся, к примеру, в Египте. В целом ситуация пшеницей не ограничивается и в разной степени может затронуть чуть ли не все страны. А что в Беларуси?

Игорь Брыло: у нас проблем со сбытом продукции не будет, невзирая даже на ситуацию в Украине. Читайте здесь.

Алексей Богданов: мы готовы и отрабатываем все альтернативные варианты поставок и замещения продукции-1

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы готовы к этому сценарию развития и отрабатываем все альтернативные варианты поставок и замещения продукции. Мы не закрытое государство сегодня. Только небольшая часть мира против нас ополчилась. Но другие есть места, поэтому мы работаем с теми странами, которые хотят с нами работать.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Именно спекуляций не допустите?

Алексей Богданов:
Не допустим. МАРТ будет жестко контролировать и отслеживать любые спекуляции на продовольственном рынке, и пресекать эти вещи.

Татьяна Лугина: мы аккумулируем задачу пребывания на внутреннем рынке и на рынке РФ. Читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Алексей Богданов # Алена Сырова # Фотофакт

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