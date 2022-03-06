Татьяна Лугина: мы аккумулируем задачу пребывания на внутреннем рынке и рынке России

Ольга Коршун, СТВ: Наша страна не вписывается в импортные лекала из-за соображений безопасности (мода в некоторых случаях действительно может быть крайне опасна). Но белорусские производители готовы заштопать дыру в этом сегменте рынка.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы, конечно же, аккумулируем сегодня именно задачу пребывания на внутреннем рынке и, безусловно, на рынке Российской Федерации. Мне кажется, это даже не маленькая, а такая достаточно большая дверь возможностей, а не то что окно. Самое главное, нам ее не упустить, а вовремя заместить. Как говорится, карты в руки. Только надо нам шевелиться, раздеваться и работать.

Сейчас я по крайней мере себе задачу вижу на ближайшую перспективу – отработать возможность с Белтаможсервисом и нашим агентством по экспорту. Плечо логистическое сократим. Потому что сегодня какой момент возник: когда наши партнеры перешли на предоплату, а у нас, наоборот, возник некоторый финансовый разрыв, то предприятие, пока происходит приток денежных средств и конвертация в ту или другую, допустим, валюту или поиск, и пока придет тот же хлопок, это минимум три, четыре, а то и месяц. Это очень большой срок, поэтому, чтобы минимизировать риски, мы видим такой возможный вариант развития событий, когда эти две организации способны купить, в принципе, данное сырье и потом просто нам его реализовывать уже, и логистика уменьшится. Такую стратегию мы пока в краткосрочном периоде для себя определили.