Игорь Брыло: у нас проблем со сбытом продукции не будет, невзирая даже на ситуацию в Украине

Новости Беларуси. Беларусь закончила 2021-й в плюсе, еще и нарастив экспорт по самым топовым позициям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если ЕС отказывается от наших товаров, то мы готовы сотрудничать с другими партнерами. Благо, есть еще страны на карте, где за нашей продукцией даже очереди выстраиваются. Россельхознадзор снял ограничения на поставки кормов, мясной и молочной продукции 19 предприятий Беларуси. Что касается нашего эмбарго на некоторые европейские товары, то их можно заместить без всяких потерь.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы сейчас проделываем работу по замещению этой продукции, то есть мы стараемся максимально сейчас использовать резерв наших предприятий, которые выращивают плодоовощную продукцию. Планируем на ближайшие год-два модернизировать тепличные хозяйства страны, чтобы под полную потребность все это иметь. Вы сами знаете, насколько мы много экспортируем нашей продукции – это почти под 7 миллиардов долларов. Понятно, что мы готовы поделиться с любой страной контрактами на поставку этой продукции, включая и те страны, которые, может, где-то пытаются предъявить какие-то к нам санкционные вещи. Тем не менее у нас рынки отработаны. У нас проблем со сбытом нашей продукции не будет, невзирая даже на эту ситуацию в Украине. Хотя, конечно, Украина сама потребляла у нас определенный объем продукции. Но что касается мяса и молока, это было чуть более 100 миллионов долларов. Поэтому мы эту продукцию уже сейчас переориентировали на другие рынки.

Задача сейчас – не сильно это прогнозировать. Нам надо сначала сделать хорошо: провести весенние полевые работы наши, посеять все наши культуры и получить, конечно, урожай, чтобы прежде всего самих себя обеспечить этой продукцией для того, чтобы можно было получить продукцию животноводства и, соответственно, продукты питания на рынок.