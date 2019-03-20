В Беларуси проходит конкурс инвестпроектов малого бизнеса

Новости Беларуси. У субъектов малого бизнеса появилась еще одна возможность получения помощи от государства. Объявлен конкурс инвестиционных проектов для получения финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об инвестпроектах по созданию и развитию различных производств, экспортной торговли, производства энерго- и ресурсо- сберегающей продукции, внедрению новых технологий. В качестве господдержки предлагаются деньги в виде займа и имущество на условиях финансовой аренды на общую сумму до 255 тысяч рублей.