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В Беларуси проходит конкурс инвестпроектов малого бизнеса

20 марта 2019 17:15
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Новости Беларуси. У субъектов малого бизнеса появилась еще одна возможность получения помощи от государства. Объявлен конкурс инвестиционных проектов для получения финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об инвестпроектах по созданию и развитию различных производств, экспортной торговли, производства энерго- и ресурсо- сберегающей продукции, внедрению новых технологий. В качестве господдержки предлагаются деньги в виде займа и имущество на условиях финансовой аренды на общую сумму до 255 тысяч рублей.

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# Бизнес в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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