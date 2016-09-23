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Минск и экономическое сотрудничество: сейчас у белорусской столицы больше 160 импортеров

23 сентября 2016 17:39
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Новости Беларуси. Минск расширяет контакты как с мировыми столицами, так и с рядом регионов ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас у столицы больше 160 импортеров. Но отечественный экспорт открыт для всех государств из разных уголков земли. Важную роль в увеличении товарооборота играют не только деловые встречи власти и бизнеса в рамках форумов, но и культурные события. К слову, и те, и другие мероприятия у нас уже традиционно встречают вместе с приглашенными гостями столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Экспорт

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