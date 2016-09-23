Новый корпус открыли на одном из крупнейших машиностроительных заводов Беларуси

Новости Беларуси. Новый корпус 23 сентября открыли на одном из крупнейших машиностроительных заводов Беларуси. Дополнительные площади – это принципиально новый подход в производстве карьерной техники.

Работать над эстетикой производства и внешним видом продукции машиностроителей сегодня заставляют международные стандарты и конкуренция. Покраска, мойка, диагностика и первый тест-драйв – далеко неполный перечень возможностей современного комплекса.

Модернизируют завод в рамках инвестиционной программы, рассчитанной на ближайшие несколько лет. Реализация этого проекта позволит существенно увеличить объемы выпускаемой продукции и нарастить экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Рудый, первый заместитель главного инженера, главный технолог предприятия по производству карьерной техники:

Сегодня она работает фактически по всему земному шару, где есть карьеры, где есть добыча угля, руды, там работают наши самосвалы.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы занимаемся диверсификацией рынков. Если в прошлые годы более 70% было привязано к российскому рынку, то посмотреть на этот год: у него где-то 52% будет на российский, а остальное – процентов на 8-9 вырос экспорт в дальнее зарубежье. Надо обеспечить нормальный сервис в режиме реального времени. К сожалению, некоторые наши заводы страдают и этим, что хороший продукт сделают, а не организуют нормальный сервис. Это подрывает авторитет и уменьшает поставки.