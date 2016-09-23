Президент раскритиковал работу экономического блока правительства

Новости Беларуси. Внешние факторы – не причина для траектории движения национальной экономики. Александр Лукашенко раскритиковал работу экономического блока правительства. Президент требует неукоснительного выполнения принятых на Всебелорусском народном собрании решений.

23 сентября во Дворце Независимости правительство представило доклад о социально-экономическом развитии страны в 2016 году, а также проекты бюджета и денежно-кредитной политики на следующий.

В целом, экономическая ситуация в стране стабильна и создаются условия для качественного роста основных показателей. Однако есть проблемы в строительной отрасли, сельском хозяйстве и промышленности. Президент еще раз подчеркнул, что делать ставку необходимо на внутренние резервы и зарабатывать собственным трудом.

Ситуация в экономике такая же противоречивая, как и белорусская осень: то дождливо, то солнечно. С одной стороны, не выполнены темпы роста ВВП и экспорта, зато снижается инфляция и растут золотовалютные резервы. Осень в финансовом календаре – это еще и время подводить итоги и делать прогнозы на будущее.

Перед заседанием по экономике во Дворце Независимости у министров приподнятое настроение. Ведь в целом ситуация не мрачная, но и не до шуток. Все проблемы емко и конкретно очерчивает Президент. Стабильность – есть, а роста – нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что настораживает: правительство докладывает, что в целом стабильность сохранена, в полном объеме и в срок рассчитываемся по всем государственным обязательствам, валютным долгам, создаются условия для качественного улучшения макроэкономических параметров, тем не менее ситуация на промышленных предприятиях отдельных остается сложной. Наметилась отрицательная динамика и в сельском хозяйстве, существенно недобирает строительная отрасль. Сокращается экспорт, снижаются инвестиции.

В результате нет главного – роста экономики, даже того, который мы запланировали.

Основной покупатель белорусских товаров – Россия. Восточный сосед и основной продавец углеводородного сырья. Цены на нефть непостоянны как нефтяной баланс для Беларуси. В правительстве структурировали причины проблем.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Можно четко выделить три основных периода работы экономики. Январь-февраль – это стрессовый период: цена на нефть – $30 и менее, курс российского рубля – 80 рублей за доллар. Март-июнь – это период восстановительного роста. Июль-август – период негативного воздействия, в первую очередь со стороны России в связи со снижением объема поставки нефти для переработки на наших НПЗ, а также за счет имевших место неблагоприятных условий в сельском хозяйстве. Свое влияние на протяжении всех восьми месяцев оказывало снижение стоимости и объемов поставок калийных удобрений на внешние рынки. Сегодня экономика работает в условиях между стрессовым и неблагоприятным сценариями развития внешних условий, которые просчитывались в начале года при определении прогнозных показателей.

Президент парирует: надо разобраться, что происходит у нас, не ссылаясь на экономическую картину нефтяного мира.

У присутствующих деловой тон в одежде и такой же должен быть во время выступлений. Всей страной договорились на Всебелорусском собрании о динамике, и эти цифры расписали по годам. Поэтому отклонение в прогнозных показателях, пусть и на десятые доли процента, не позволительно.

Александр Лукашенко:

Нынешний год особый, с него начинается новая пятилетка. Ровно три месяца назад на V Всебелорусском народном собрании мы приняли решение по самым важным вопросам развития государства. Поэтому необходимо, чтобы наши последующие шаги – годовые планы и прогнозы, направленные на реализацию приоритетов программы пятилетки, – полностью соответствовали тому, что обещано народу.

Все присутствующие в этом зале, это очень важно, являлись непосредственными участниками подготовки и проведения недавнего главного общенародного форума нашей страны, были делегатами этого съезда и должны понимать меру ответственности за тактические решения, которые будут сегодня приняты.

Но есть и подвижки. Впервые за четыре года запасы готовой продукции сократились до 64%. Заметно опустели склады даже на самых проблемных машиностроительных предприятиях.

Евгений Станкевич, главный инженер ОАО «Сморгонский агрегатный завод»:

На сегодняшний день коэффициент запаса готовой продукции, хранящейся у нас на складе, составляет всего лишь 0,76. То есть склады у нас разгружены и вопросов по отгрузке продукции нет.

Глобально изменить ситуацию пытается правительство. Для этого и отечественные бизнес-форумы, и заграничные деловые турне проводятся. Но и каждый из нас может поддержать национальную экономику. Просто надо более патриотично подойти к выбору товаров.

Всколыхнуть потребительский спрос должно постепенное снижение ставок по кредитам.

Светлана Мелихова, житель Бреста:

Рада, что ставка понизилась и что каждому человеку доступно прийти в банк, посоветоваться и оформить кредит на данную покупку, ремонт или отдых даже.

Менее чем за год ставки для юрлиц снизились на 10 процентных пунктов. Доступнее кредитные ресурсы – предприятиям новые ресурсы для развития. Тем более сейчас, в непростой экономической ситуации.

Валерий Седляр, директор частного предприятия:

Мы начали заниматься производством с 2013 года. В принципе, первое, что мы взяли, мы взяли в кредит оборудование, выплатили кредит, взяли второй кредит на расширение производства, и планируем в дальнейшем использовать кредиты. В Китае кредиты довольно и довольно демократичные – 0,8% годовых. Если бы у нас такие кредиты были, я думаю мы, как китайцы завалили бы весь мир тоже товаром.

Причем в очереди клиенты банков не только для получения кредитов, но и для оформления депозитов. Лишь за август срочные вклады выросли на 2,5%. Охотнее белорусы несут в банки и валютные накопления. С начала года до августа население продало банкам 1,2 миллиарда долларов. Курс белорусского рубля стабилизировался, доверие к деноминированным деньгам выросло.

Но у успешной кредитно-монетарной политики есть и обратная сторона медали. Чем выше курс белорусского рубля, тем ниже конкурентоспособность отечественных товаров.

Александр Лукашенко:

Сразу хочу предупредить: ссылки на внешние условия не принимаются. Коль мы отстаиваем независимость своего государства, то должны зарабатывать собственным трудом, делая ставку на внутренние резервы, более того – всякие проблемы и сложности, планируя текущий год, мы предусматривали, и не один раз, то есть они уже заложены в наши показатели. Они слабо используются как в снижении себестоимости продукции, внедрении новых технологий, так и в управлении предприятиями. Иными словами, в знаниях и технологиях – ключ к решению проблем и движению вперед.

Импортное слово диверсификация экспорта не сходит из уст директоров отечественных предприятий, но слаще от этого не становится. По-прежнему мы больше покупаем из вне, чем продаем. До запланированного сальдо не дотянули 0,3%. Дельта образовалась из-за падений цены на нефть, снижения поставок углеводородного сырья на белорусские НПЗ, подсолило и снижение продаж калийных солей. При формировании бюджета на 2017 год все эти риски учли.

Андрей Кобяков:

Взяв такие параметры, достаточно жесткие, консервативные, мы тем самым более-менее себя гарантируем от того, что не будем заниматься консолидационной работой в начале 2017 года. А при наличии более благоприятных сценариев развития, на что мы, честно говоря, рассчитываем, но тем не менее не закладываем пока в финансовый документ, мы, естественно, эти дополнительные ходы бюджета распределим по тем принципам, которые в этом бюджете о законе предусмотрены.

Ответ перед Президентом и народом держат 26 вип-чиновников. Члены правительства, губернаторы, главы обеих Палат парламента еще пятого созыва. Их полномочия истекают в октябре. К этому времени и должны принять основной финансовый документ – закон о бюджете на 2017 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Петрушкин, заведующий кафедрой государственного строительства и управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Как раз-таки в финансовой сфере мы в большей степени преуспели, чем в развитии реального сектора экономики. Мы своевременно рассчитываемся по всем финансовым обязательствам Республики Беларусь, у нас достигнута макроэкономическая стабильность и динамика на финансовом, валютном рынках. У нас уже можно говорить о том, что достигнута стабильность курса белорусского рубля.

В портфелях министров экономического блока проекты еще двух документов: Указа Президента по развитию экономики на 2017 год и основам денежно-кредитной политики. Александр Лукашенко подчеркивает: бумаготворчество не должно заменить реальные подходы по решению проблем.

Александр Лукашенко:

Складывается впечатление, что вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий ее развития. То есть пассивно плывет по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема. Приоритеты обозначены для всех, и от вас требуется следовать им неукоснительно. Я жду от участников совещания не голословных обещаний и заверений, нытья, упований, а объективного анализа представленных документов и конструктивных предложений по выполнению решений V Всебелорусского народного собрания.

Экспертам и советникам еще предстоит покорпеть над финансовыми документами. Но главное решено: половину госдолга в 2017 году рефинансируют, половину погасят.

Бюджет в 2017 году будет с префицитом в полтора миллиарда долларов.

Найти применение этим средства всегда смогут. В правительстве надеются на лучший экономический сценарий, но готовятся все же к худшему.

Андрей Кобяков:

Исходя из того, что мы рассчитывали бюджет исходя из консервативного сценария (а именно, 35 долларов за баррель и 75 российский рубль к доллару, и соответствующие показатели по калию, по ценам, росту российской экономики), в таком консервативном сценарии ВВП получается 100,2%. Поэтому мы бюджет рассчитали из такого роста. А что касается прогнозных показателей с точки зрения развития экономики, мы все-таки рассчитываем на так называемый базовый сценарий, когда цена нефти будет порядка 45 долларов, курс российского рубля будет не более 70, рост экономики в Российской Федерации будет иметь положительное значение.

Это совещание по вопросам экономики и денежно-кредитной системы промежуточное. Нерешенными остались вопросы, как нарастить семь упущенных показателей. Есть два варианта: сразу в 2017 году или же равномерно распределив нагрузку на будущую пятилетку. Но все едины в одном: надо догонять запланированный ВВП.