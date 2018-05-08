Новости экономики за 08.05.2018

Новости Беларуси. Белорусский экспорт в Японию вырос почти на 46% по итогам первого квартала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это если сравнить с тем же периодом 2017 года.

Отечественные экспортеры поставляют в Японию, в том числе, микроскопы, лазеры, мебель, трикотаж и текстиль. Более 200 бизнесменов примут участие в первом белорусско-японском экономическом форуме. Он открывается 9 мая в Токио. Белорусские компании рассчитывают на форуме найти новых партнеров. Будет представлен инвестиционный потенциал Беларуси, включая индустриальный парк «Великий камень», а также другие инвестиционные проекты, в том числе в сфере машиностроения, электромобилей и высокотехнологичного медицинского оборудования.

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