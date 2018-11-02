Александр Лукашенко во время посещения Витебского мехового комбината поручил развивать овцеводство в стране

Новости Беларуси. Часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, нужно направлять на поддержку частного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу правительству Александр Лукашенко поставил во время посещения Витебского мехового комбината. Это единственное в стране предприятие, которое занимается переработкой пушно-мехового сырья и пошивом меховой одежды и аксессуаров.

Здесь главе государства доложили о выполнении его поручений по развитию кожевенно-мехового производства. Пять лет назад комбинат за одну базовую величину приобрел обувной флагман «Марко». Разрушенные цеха привели в порядок, производство полностью модернизировали, создали более 300 новых рабочих мест. Инвестор вложил 24 миллиона долларов. Теперь вопрос стоит в отечественном сырье и его цене.

Поручение Президента – развивать овцеводство – традиционное занятие для северных и центральных регионов Беларуси. Тем более эта отрасль животноводства могла бы заметно улучшить показатели аграриев Витебской, Могилевской и Минской областей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны тебе эти полмиллиона (будем ориентироваться – полмиллиона) шкур. Я чувствую, что аграрии у нас недорабатывают в этом плане, особенно в Витебской области. Они здесь всё не перепашут, а овца у нас «спрадвеку» здесь – на востоке я вот рядом жил и на севере здесь, в Витебской области – всегда разводили овец. Хорошо растут у нас овцы. Теперь я знаю, сколько ему овчин привезти. Он мне на будущий год сошьет полушубок, а я посмотрю. А он скажет, годная эта овчина или нет.

В состав холдинга «Марко» входят шесть предприятий. В белорусской кожевенно-обувной компании работают 4,5 тысячи человек. Но не все бизнесмены проявляют такую инвестиционную активность. Во время посещения модернизированного производства Александр Лукашенко обратил внимание на нерасторопность частной инициативы по освоению кредитных линий, выделенных, в частности, Китаем.