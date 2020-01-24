У белорусов остался ещё один день, чтобы внести предложения изменений в обновлённый КоАП

Новости Беларуси. 24 января последний день, когда белорусы могут высказать своё мнение при подготовке нового Административного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У граждан нашей страны ещё есть возможность в письменном либо электронном виде внести свои предложения изменений в законодательный документ.

Свои пожелания можно оставить на правовом портале Беларуси. Собранные материалы будут проанализированы специальной экспертной комиссией по подготовке новой редакции документа, которую возглавляет заместитель главы Администрации Президента – Ольга Чуприс.