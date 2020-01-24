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У белорусов остался ещё один день, чтобы внести предложения изменений в обновлённый КоАП

24 января 2020 07:20
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Новости Беларуси. 24 января последний день, когда белорусы могут высказать своё мнение при подготовке нового Административного кодекса,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У граждан нашей страны ещё есть возможность в письменном либо электронном виде внести свои предложения изменений в законодательный документ.

У белорусов остался ещё один день, чтобы внести предложения изменений в обновлённый КоАП-1

Свои пожелания можно оставить на правовом портале Беларуси. Собранные материалы будут проанализированы специальной экспертной комиссией по подготовке новой редакции документа, которую возглавляет заместитель главы Администрации Президента – Ольга Чуприс.

У белорусов остался ещё один день, чтобы внести предложения изменений в обновлённый КоАП-4

В её состав также вошли сотрудники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел. Пока из наиболее вероятных изменений: разделение нарушений по степени тяжести, сокращение числа органов, которые имеют право выносить взыскания, а также смягчение некоторых наказаний. Напомним, пересмотреть санкции и упростить документ поручил Президент. Обновлённый Административный кодекс представят уже в июле.

# Закон # Экономика # Ольга Чуприс # Фотофакт

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