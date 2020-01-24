Александр Лукашенко с рабочей поездкой посещает шкловский «Завод газетной бумаги»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Шкловский район. В программе посещения – «Завод газетной бумаги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что глава государства ознакомится с организацией работы производства. Кроме того, Президенту доложат о социально-экономическом развитии района и Могилевской области, а также о ходе реализации инвестиционного проекта «Создание производства бумаги - основы для декоративных облицовочных материалов».

В июле 2011, посещая этот шкловский завод, Александр Лукашенко дал поручение: до конца 2013-го наладить производство мощностью 30 тысяч тонн в год. За счет кредитных ресурсов предприятие привлекло чешского подрядчика. Оборудование поставили и смонтировали в срок.

Однако линия не выпускает продукцию того качества, которого требует рынок. До разрешения технических неполадок, чтобы не терять прибыль, шкловский завод наладил выпуск альтернативных видов продукции. Это дает свой результат, однако, такое производство менее прибыльно. Требуется доработка оборудования. При выходе на полную мощность прибыль от реализации продукции увеличится почти в 4 раза.

Павел Сазанович, начальник производства:

Для того, чтобы оборудование не простаивало, мы освоили производство альтернативных видов продукции. А именно: бумага офсетная, мешочная и картон для плоского слоя. Для того, чтобы оборудование выпускало качественную бумагу – основу для декоративно-облицовочных материалов, необходима замена оборудования. А именно: напорный ящик бумагоделательной машины, вал ровнителя, установка дополнительной системы для осветления оборотной воды и оборудование постоянной части.