Александр Лукашенко: «В будущем году мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через 1000 рублей»

Кроме того, премьер-министр Беларуси рассказал о программе деятельности правительства на ближайшие два года. Работа над ней уже завершена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Программа, принятая Всебелорусским народным собранием, непоколебима, она должна быть выполнена. В противном случае, с чем мы придем к народу? В рамках этой программы, в параметрах этой программы – пожалуйста, любые мероприятия правительства я только буду приветствовать. Главное, чтобы был результат.

Все мероприятия должны быть выверены, мы люди опытные, нам уже экспериментировать нечего. Вряд ли найдутся вопросы для каких-то экспериментов.

Даже предложения, которые исходили от старого правительства (и вы их поддерживаете, в новом правительстве) по созданию на ряде предприятий наблюдательных советов – никаких возражений не будет. Но будет очень серьезный контроль и за деятельностью правительства по реализации этих предложений, и особенно контроль за теми председателями, которые будут назначены на эти должности – председательно-наблюдательного совета.