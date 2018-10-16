Александр Лукашенко: «В будущем году мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через 1000 рублей»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября. Рост в среднем составит 5,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября
Социально-экономическая тематика стала основной на встрече Президента с Сергеем Румасом.
Кроме того, премьер-министр Беларуси рассказал о программе деятельности правительства на ближайшие два года. Работа над ней уже завершена.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Программа, принятая Всебелорусским народным собранием, непоколебима, она должна быть выполнена. В противном случае, с чем мы придем к народу? В рамках этой программы, в параметрах этой программы – пожалуйста, любые мероприятия правительства я только буду приветствовать. Главное, чтобы был результат.
Все мероприятия должны быть выверены, мы люди опытные, нам уже экспериментировать нечего. Вряд ли найдутся вопросы для каких-то экспериментов.
Даже предложения, которые исходили от старого правительства (и вы их поддерживаете, в новом правительстве) по созданию на ряде предприятий наблюдательных советов – никаких возражений не будет. Но будет очень серьезный контроль и за деятельностью правительства по реализации этих предложений, и особенно контроль за теми председателями, которые будут назначены на эти должности – председательно-наблюдательного совета.
Что касается социальных вопросов. Естественно, заработные платы и пенсии. Правительство посчитало, что в этом году мы реальные пенсии повысим где-то на 8-9 %. Это будет неплохое повышение. Надо двигаться и дальше. В будущем году мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через 1000 рублей за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения. По этим вопросам решения приняты, они также на контроле. И правительство пусть медленно, но в этом направлении двигается. Все люди должны понимать, что деньги должны быть заработаны.
Кроме того, во время рабочей встречи Сергей Румас доложил об итогах работы экономики за три квартала 2018 года. Так, экономический рост стабилизировался на уровне 3,7 %. Выполнены все ключевые показатели. Инфляция сохранится в коридоре до 6 %.
Также во время рабочей встречи Президент поставил задачу активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством.