Александр Лукашенко утвердил тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги

Новости Беларуси. Водоснабжение и техобслуживание лифта станут дешевле. Президент Беларуси утвердил тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги. Детально пересмотреть их стоимость и представить подробную калькуляцию глава государства поручил после январского подорожания «коммуналки». Александр Лукашенко потребовал указывать в «жировках» реальную стоимость услуг. А все коммунальные платежи должны быть прозрачными и понятными для населения. Указ по новой тарифной политике будет подписан уже в ближайшее время.

Тарифы на услуги ЖКХ отныне в одном документе, а «жировки» обновят свой вид. Прозрачная система начисления: с помощью простейших математических действий теперь каждый сможет просчитать сколько и за что платит. Новые квитанции на оплату мы получим уже по итогам февраля. Правда, коммунальщики предупреждают: из-за перерасчетов жировки в этом месяце запоздают. Но время на оплату продлят до начала следующего месяца, без начисления пени.

Пересмотреть тарифы на услуги ЖКХ Президент поручил в конце февраля.

Рабочая группа тщательно изучала, просчитывала и даже инициировала уголовные дела. Их более полутора десятка. Чтобы к весне положить на стол главы государства реальные тарифы, специалисты с секундомером и калькулятором в руках прошли всю ценообразующую цепочку. Буквально от скважины и до квартиры потребителя.

14 марта о результатах доложили главе государства. Да, резервы для понижения «ценника» есть. Но главное требование – установить тарифы на объективном уровне. А в «жировке» каждая графа должна быть проста и понятна.

Александр Лукашенко:

Самое главное для нас было не понизить тарифы, как это везде в средствах массовой информации сейчас подается. Вот Президент там накрутил, навертел всем, сейчас будем понижать тарифы. Да, где надо мы понизим и понизили тарифы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы выработать тарифы объективные, тарифы, которые будет знать все население, и утвердить их у Президента. Тогда человек, открыв свою «жировку», посмотрит: водоснабжение – 1 кубический метр стоит столько. Он посмотрит, у него на счетчике или в «жировке» написано столько-то кубов. Цена одного куба вот такая. Как на счетчике по электроэнергии. Посмотрел на счетчик, умножил на цену, получил результат. Так и здесь все должно быть. А не так: человеку приносят эту ведомость, «жировку», как в народе ее называют, он посмотрел: какая там цена. Да там эта «жировка» – черт ноги сломает, не каждый экономист разберется. То есть надо сделать так, чтобы люди видели цену услуги, объем у них есть. Если хотят точно, значит должны стоять счетчики на воду, на газ, на тепло. Все счетчики сейчас есть. Нет счетчиков – другая методика. Но цена этой услуги, тариф должен быть реальным.

Как говорят специалисты, на местах разобраться с порядком цифр в январе помешала слишком сложная схема расчетов. Ее упростят. Для того и собрали все тарифы в один документ. Теперь с их помощью каждый может легко узнать, сколько он должен заплатить за водоснабжение, водоотведение, техническое обслуживание домов, электроэнергию, газ и так далее. При этом, уже с февраля суммы в жировках несколько уменьшаться.

Специалисты нашли резервы для экономии по трем позициям. Водоснабжение по сравнению с январем подешевеет на 41,5%: составит 2790 рублей за кубический метр. В январе цена была более 4700. На 55% снизили стоимость водоотведения: 1860 рублей против 4150. И, наконец, техническое обслуживание лифта: на каждого человека почти 7 тысяч рублей. Это на 30% дешевле, чем в январе. Эти тарифы будут действовать весь оставшийся год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

На сегодняшний момент, вот эти тарифы, которые утверждаются сегодня, имеют уровень возмещения затрат не более 40,4% от реальной стоимости услуг. При этом поставлена задача перед организациями как системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, так и перед организациями системы Министерства энергетики о безусловном снижении затрат и обеспечить поднятие уровня возмещения затрат до конца этого года до 50%. Не менее 50%. Не за счет повышения тарифов, а за счет снижения издержек непроизводительных затрат самих организаций.

Резервы для снижения себестоимости действительно есть. Поэтому когда процент возмещения потребителями доведут до 50, на суммах в жировках это не отразится.

Александр Лукашенко:

Мы же говорим, что когда-то население будет платить 100% за услугу. Только не надо людям говорить, что это будет в 2018 году. Я такого не говорил. Это может быть и в 2020-м, и в 2025-м. Это будет зависеть от того, как люди будут жить. Хорошо – мы планируем где-то в 2018 году. Дай бог, чтоб получилось. Но у людей должны быть деньги, чтобы заплатить за подобные услуги вот по таким ценам, которые мы установим. Поэтому будет это в 2018-м, дай бог, в 2020-м или 2025-м – это еще вопрос. Давайте доживем до этого. Пока мы сегодня должны установить цену на услуги, объем услуг понятен, пусть население рассчитывает, сами умножают и так далее.

Потом, я хотел бы сегодня услышать, как выполнено мое поручение по наказанию тех, кто занимался приписками, кто химичил на этом, кто обижал людей и кто воровал деньги из бюджета таким образом. Я вам поручал возбудить уголовные дела и наказать. В стране неприкасаемых нет, каждый должен отвечать за свое.

По аналогичной схеме пересчитают затраты энергетики. Снижение себестоимости, четкость, прозрачность. На выходе – конкретные реальные цифры.

Александр Лукашенко:

Дорого, дешево – это вопрос такой, знаете, философский. Но люди должны видеть реально эту цену, утвержденную Президентом. И я просто еще раз хочу публично предупредить тех специалистов, которые считали: не дай бог, мужики, не дай бог, вы там невнимательно к этому моему поручению отнеслись и потом выявится, что вы нереальные предложили мне цены на утверждение. Вот тогда уже прощения не будет. И впереди нам надо еще энергетиков посмотреть, потому что министр мое поручение не выполнил. Он быстро сел в кресло и стал обычным ведомственным чиновником. Это мы с ним разберемся в ходе рассмотрения цены услуг по энергетике. По газу проще посчитать. По энергетике мы разберемся. Слишком уж шикарно себя ведут, в стране живут, а все это идет в затраты, а потом ложится на промышленность и на людей. Но это впереди вопрос.

Коммунальщики пересчитают жировки не только за последний месяц, но и за январь. Все изменения в индивидуальном порядке, в зависимости от метража, числа прописанных на жилплощади и объемов потребления.

И еще одно новшество в пользу справедливой оплаты услуг ЖКХ. Ответственность за намеренное искажение данных ужесточат. Речь о так называемых магнитах, которые позволяют понизить показатели счетчиков.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

На сегодня существуют, к сожалению, такие методы притормаживания работы индивидуальных приборов учета водоснабжения, так называемые магниты, которые получают такое широкую распространенность как через сети Интернет-магазинов, так и на каких-то подпольных рынках. Поэтому поручено ужесточить ответственность тех граждан, которые будут уличены в том, что они скрывают реальные показатели приборов учета.

Кроме того, Правительство продолжает работу еще над одним документом. Речь о жилищных субсидиях. Тем, у кого коммунальные платежи превышают определенный процент от семейного дохода, планируют возмещать сумму этого превышения. Предполагаемый порог для городских жителей – 20%, для сельчан – 15%.