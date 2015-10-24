Александр Лукашенко: У нас достаточно сил и средств, чтобы совершенствоваться. И в этом суть наших реформ

Зачастую после выборов победивший кандидат забывает о своих обещаниях. Новоизбранный Президент Беларуси не собирается консервировать предвыборную программу. И об этом можно судить по заявленным уже на первых крупных совещаниях после выборной кампании приоритетам. Речь президента Лукашенко в минувший вторник об актуальных вопросах развития страны журналисты буквально порвали на цитаты. Алексей Мартиненок продолжит тему.

Ключевые фигуры властной вертикали: министры, губернаторы, силовики, руководители Парламента и президентской Администрации. Обстановка камерная, но вместе с тем вопросы касаются всех аспектов жизни страны. Все участники разговора по закону назначаются главой государства. И для них пройдена новая точка отсчета – президентские выборы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

По-старому работать будет невозможно. И не только потому, что этого от нас требует время. Прежде всего, от вас этого буду требовать я.

Формат совещания – словно всебелорусское народное собрание в миниатюре. Так что тезисы, можно сказать, руководство к действию. Во-первых, в экономике. Изменения к лучшему должен в итоге почувствовать каждый белорус.

Александр Лукашенко:

Главное: жизненный уровень людей должен расти, тех, кто избирал Президента и доверил ему власть. Я не говорю, каким образом. Скажу просто: все вы должны, через не могу работая, дать людям работу и спросить за производительность труда.

Перекос в ценообразовании. Часто сливки с продаж снимают совсем не те, кто товар производит.

Александр Лукашенко:

Люди очень недовольны системой ценообразования в стране. И они правы. Возьмем и зададим себе один вопрос: кто в результате этого ценообразования, а оно обычно ведет к росту цен, особенно, если это бесконтрольно, кладет основные доходы и деньги в карман? Те, кто производят товары, получают мизер прибыли. А те, кто потом шевелится с этим товаром, получают огромную массу незаработанных денег. Отсюда вывод: плясать нужно от печки.

Для страны-производителя экспорт – главная статья дохода. Исходные данные просты: сделать как можно больше и продать как можно дороже.

Александр Лукашенко:

Требую от вас в это кризисное время расписать «поштучно», если хотите, каждый трактор, автомобиль, каждый килограмм мяса и молока, определить, куда мы их будем поставлять, кто ответственный. И контроль – ежеквартально. По некоторым позициям – ежемесячно. Ответ на проблемы простой: надо произвести как можно больше, опять же, через не могу и продать по максимальной цене. Деньги вернуть в страну. Сегодня самое лучшее время для работы. Вы всегда стонали, что очень высокие цены на энергоносители и сырье, которых у нас нет. Все остальное у нас есть. Технологии, люди, грамотные люди, подготовленные люди. Цены на сырье самые низкие. Производите и продавайте.

Санкции в отношении Беларуси приостановлены. Время активных действий для банков.

Александр Лукашенко:

С банков надо при этом снять всякий жир вплоть до доведения конкретных показателей по зарплате и оплате их труда в зависимости от того, сколько они привезли в страну дешевых денег. Санкции сняты, мир свободен для вас – действуйте.

Ломать не строить. Позиция президента касательно реформ предельно ясна.

Александр Лукашенко:

Реформ, которые будут направлены на ломку существующего, не будет. Реформировать будем, совершенствуя то, что есть. На то, чтобы сломать до основания, а потом создать новое, у нас сегодня нет денег и не будет никогда. Некоторые говорят: «Есть кредит доверия – надо провести непопулярные меры. И очень быстро». Читай, надо быстренько резать по живому. Когда будете президентами, тогда будете резать. Я никого и ничего резать не намерен. А если хотите резануть, давайте начнем с тех, кто это предлагает. Выдержит он эту резню – тогда будем переносить на народ. Это не значит, что мы остановимся и застынем. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы не остановиться, а совершенствоваться. И в этом суть наших реформ.

Внимательное отношение к работникам. Серьезной волны сокращений на фоне негативных факторов извне удалось избежать. Тем не менее, такие предложения регулярно поступают. Президент уверен: этот подход не панацея.

Александр Лукашенко:

Откройте статистику и посмотрите: в структуре себестоимости какой уровень заработной платы? Мизерный. Так что вы получите от этого сокращения? Мизерный эффект. А людей порежете на куски и получите обратный эффект. И правильно люди сделают с такими руководителями, которые так настроены работать. Я не говорю, что надо численность где-то сократить, оптимизироваться, об этом тоже будут говорить, подчистить где-то эту численность. Так у нас это естественным образом можно сделать за счет тех, кто не хочет работать, и тех, кто уходит на пенсию. А если уж существенно сократить, другого выхода нет, тогда вы возьмете человека за руку и с завода МТЗ переведете его через дорогу и дадите ему другую работу. На предприятии, которое находится через дорогу. Может быть, чуть-чуть дальше. Вот это будет ответственное отношение к людям. Людей выбрасывать на улицу никто не имеет права. Получите за это уголовную ответственность.

Об увеличении пенсионного возраста говорят все чаще. Понятно, что вопрос поставлен серьезно, но в этом случае бежать впереди самих пенсионеров – дело неблагодарное.

Александр Лукашенко:

Нам надо его повышать, но люди этого не хотят. Поэтому у нас мизерная, смешная пенсия. И поэтому мы сегодня имеем тот пенсионный фонд, который имеем. И этот вопрос надо решать. Но все такие вопросы должны решаться через людей. Мы будем советоваться с ними. Согласятся – проведем. Нет – значит нет. Мы везде пишем «государство – для народа». Так давайте слушать народ.

Чиновников и руководителей ждут непростые времена. Работа предстоит тяжелая, не говоря уже об ответственности.

Александр Лукашенко:

Работа – конкретная, спрятаться за спины кого-то не получится. Кто не может и не готов – во власть, мужики, лучше не ходите.