Дни экономики Беларуси в Берлине: что привлекает немецких инвесторов в Синеокой и как на сотрудничество повлияет отмена санкций

Главные торговые партнеры нашей страны – Россия и Западная Европа. Недавно в Сочи белорусские регионы презентовали свою новейшую продукцию. Об этом мы подробно рассказывали. А теперь в сильнейшей европейской стране – Германии – Дни экономики Беларуси. Что белорусу хорошо и немцу сгодиться, выясняла наш специальный корреспондент Яна Шипко.

Медведь – символ Берлина. Он здесь не только на городском гербе. Мишки здесь повсюду. Медведь символизирует силу и предусмотрительность, впрочем, как и немецкий бизнес. Не сказать, чтобы он только сейчас проснулся от спячки в отношении Беларуси. Ведь Германия – традиционно наш торговый партнер № 1 в Европе. И все-таки в последнее время интерес заметно возрос.

Многие бизнесмены, кто только присматривался к нашей стране, последовавшую за президентскими выборами отмену санкций в отношении Беларуси восприняли как сигнал к действию. Андреас – один из топ-менеджеров международной консалтинговой компании. Начать бизнес они помогают фирмам по всему миру – от Азии до Южной Америки. Белорусский рынок – один из приоритетных.

Андреас Калхофер, директор по согласовательным и исполнительным процедурам консалтинговой компании (Германия):

Отмена санкций – очень важный шаг. Это своеобразный сигнал на правительственном уровне о желании укреплять экономическое сотрудничество. Позиция Беларуси сегодня очень уверенная на международной арене. Безусловно, вы должны использовать свой торговый и логистический потенциал. Белорусские партнеры очень лояльные, заинтересованные в сотрудничестве, мы очень довольны работой с Беларусью.

Рене Шредер, почетный консул Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

Интерес к сотрудничеству с Беларусью со стороны немецких бизнесменов я вижу постоянно. Ожидается, что сейчас в Беларусь придет еще больше немецких инвесторов. Ангела Меркель была в Минске, сейчас в связи с отменой санкций Беларусь позитивно воспринимается. Вы двигаетесь в правильном направлении. И, как следствие, это вызовет приток немецкого капитала.

Как снятие барьеров политических повлияет на рост экономический – в топе самых обсуждаемых деловыми кругами тем на прошедшем Дне белорусской экономике в Берлине.

Фолькер Трайер, заместитель главного управляющего немецкого союза промышленно-торговой палаты:

Беларусь – часть Европы, находится относительно близко от нас. Немецкий бизнес и так хорошо представлен в Беларуси. И мы надеемся, что улучшение политической ситуации и отмена санкций позволят выйти на новый уровень экономического сотрудничества.

В зале Мендельсона в доме немецкой экономики аншлаг. В кулуарах представители корпораций с мировыми именами не скрывали: сейчас Беларусь интересна не просто для немецкого экспорта или как отправная точка на огромный рынок Евразийского союза, но и сама по себе – как инвестиционная площадка. Также перспективные проекты в сферах энергетики и высоких технологий.

Свен-Борис Бруннер, руководитель международной транспортной компании (Германия):

Образование в Беларуси на высоком уровне, для нас очень важно сотрудничать с высококлассными профессионалами. Также транспортная логистика очень важна, выгодно и надежно размещать у вас бизнес.

Ульф Шнайдер, генеральный директор консалтинговой компании (Германия):

Беларусь – очень интересная страна для немецких инвесторов, где можно производить товары не только для белорусского рынка, но и российского.

Германия – мировой лидер машиностроения. Но и тоже индустриальная Беларусь здесь вполне способна конкурировать. Например, белорусские тракторы здесь продаются еще с советских времен и хорошо знакомы многим фермерам. А скоро белорусская составляющая появится и в моторах немецких легковых авто. Например, западно-европейские концерны уже опробовали и планируют покупать белорусскую продукцию для производства своих легковушек.

Николай Родиков, управляющий директор совместного предприятия «Белашталь» (Германия):

В немецком автомобилестроении колпачки, шайбы, шестеренки мы уже с прошлого года поставляем.

Если немецкий автопром (один из лучших в мире) уже обратил внимание на нашу продукцию, потенциал открывается огромный. Четверть века назад именно дочерняя компании БМЗ в Берлине первой представила продукцию жлобинских металлургов за рубежом. Нынешнему директору немецкого офиса принадлежала идея быть ближе к клиентам. И несмотря на то, что предложение аналогичной продукции здесь превышает спрос, удалось заключить контракты от Востока до США.

Николай Родиков, управляющий директор совместного предприятия «Белашталь» (Германия):

Как завод-производитель мы самый крупный в Европе. Мы, пожалуй, в первой тройке по качеству этой продукции.

Среди клиентов, например, фирмы-производители шин с всемирно известными именами. В ответ на белорусское качество за ними, как говорится, не заржавеет. Весь офис в сувенирах-благодарностях за совместную работу.

А это одна из главных тем немецких новостей в последнее время. Не стихающий прилив беженцев в Германию настолько большой, что местные жители уже не прочь возвести плотину.

Это место в Берлине местные жители обходят осторожно. Здесь бывают и конфликты. Центр регистрации беженцев. Сюда стекаются толпы мигрантов. Если раньше счет соискателей лучшей жизни шел на десятки в день, то сейчас очереди настолько большие, количество человек достигает до двух тысяч в день, что у входа понадобилось разбить даже специальные палатки.

Александр признается: Берлин славится многонациональностью и открытостью, но в этот раз бундесканцлер, пожалуй, переборщила с гостеприимством.

Александр Хюскес, житель Берлина:

У вас современная страна. Я не согласен с некоторыми высказываниями наших СМИ о Беларуси. Государству нужен сильный политический лидер. Зато вы имеете стабильность.

Мы должны признаться: госпожа Меркель допустила небольшую ошибку. Она хотела выиграть Нобелевскую премию мира, она была кандидатом, и разрешила всем приехать. Теперь мы в ответе за этих людей, должны о них заботиться, в том числе за счет наших налогов.

Николай Куренков, музыкант:

Приток мигрантов сильно меняет Германию. Мое ощущение, что зря Меркель сказала, что она всех накормит, всем даст жилье, всем даст денег.

Музыкант Николай родом из Беларуси рассказывает: большое видится издалека. За настоящим родной страны следит, потому не мог не проголосовать и за будущее на прошедших выборах – специально с семьей съездил в посольство.

Николай Куренков, музыкант:

Очень красивые здания, ветка метрополитена стала больше, удобнее для людей. Когда приезжаем, конечно, пользуемся. Это очень удобно. Люди уже привыкают к тому, что они имеют, а мы, когда приезжаем, видим как оно растет.

Белорусские традиции в семье сильны. Завидев национальные костюмы, мы не удивились и главному национальному блюду. Только оказалось, что это местный полуфабрикат – немецкий аналог наших драников.

Так что и вкусы, и, главное, интересы Беларуси и Германии совпадают. Успешный бизнес-диалог страны ведут давно, а расставленные на этой неделе новые акценты обещают придать ему новое, еще более полифоничное звучание.