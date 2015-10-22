Когда белорусская деревообработка выйдет на безубыточную работу?

Президент спрашивает с правительства за результативность модернизации деревообработки. 22 октября глава государства провел большое совещание о состоянии дел в отрасли. Ведь в обновление этого комплекса вложены немалые деньги. Тем не менее, и сегодня открытым остается вопрос эффективности этих предприятий. Мешает значительная закредитованность и ситуация с упавшими ценами на внешних рынках. Правительством предложен поэтапный механизм по оздоровлению деревообрабатывающих предприятий. Решено передать активы 9 основных заводов в управление Банку развития.