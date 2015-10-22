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Когда белорусская деревообработка выйдет на безубыточную работу?

22 октября 2015 17:19
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Президент спрашивает с правительства за результативность модернизации деревообработки. 22 октября глава государства провел большое совещание о состоянии дел в отрасли. Ведь в обновление этого комплекса вложены немалые деньги. Тем не менее, и сегодня открытым остается вопрос эффективности этих предприятий. Мешает  значительная закредитованность и ситуация с упавшими ценами на внешних рынках. Правительством предложен поэтапный  механизм по оздоровлению деревообрабатывающих предприятий.  Решено передать активы 9 основных заводов в управление Банку развития.

# Экономика # Александр Лукашенко # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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