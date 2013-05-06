Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует от Правительства безусловного выполнения программы комплексной модернизации предприятий. Об этом говорили на встрече президента с вице-премьером.

По словам Петра Проковича, который курирует эти вопросы, модернизация идет активно, к переоснащению не приступила примерно четверть предприятий. Но эту работу они начнут в ближайшее время.

Глава государства обратил внимание на то, что модернизация на производствах должна быть материально обоснованной и эффективной, сообщили в программе .

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы с Вами обсудить вопросы модернизации, ход этого процесса. Дело в том, что Вы помните, на заседании Совета министров я упрекнул Правительство в том, что слишком астрономические суммы насчитали на модернизацию, не знаю, правда, по какому критерию, и так далее. Я просто хотел остудить несколько пыл Правительства, указал на то, что модернизация – это недешевый процесс, но, тем не менее, он должен быть реально обсчитан. Но когда я поручил Комитету госконтроля проверить обоснованность расчетов модернизации, оказывается, что кое-где формально к этим вопросам подошли.

Оказывается, не все чисто и не все продумано. Тем не менее, как идет модернизация? Что уже сегодня наработано в этом ключе? Я этот вопрос задаю с той целью, чтобы вы, знаете, не загубили средства, не понасоздавали производств на том месте и там, где ни сырья не будет, и, особенно, не будет рынков сбыта для подобной продукции. Вот это допустить ни в коем случае нельзя.

Еще одна задача, которую озвучил президент, – выполнение в 2013 году всех необходимых показателей, чтобы в 2015 гарантировано получить выручку на одного занятого в экономике не менее 60 тысяч долларов.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

В этом году это означает обеспечить выручку на одного занятого в экономике не менее 48 тысяч долларов. Это очень серьезная задача для нас. мы должны к уровню прошлого года увеличить выручку на одного занятого в экономике в долларовом эквиваленте на 20%. Это главный итог работы по модернизации в этом году. Потому что это позволит нам уже в этом году значительно повысить жизненный уровень населения.