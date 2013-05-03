На Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении - полное техперевооружение

Новости Беларуси. Традиции плюс инновации. Основное оборудование для модернизации на Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение поступит уже в этом году. Сейчас на предприятии проходит техперевооружение. Оно позволит увеличить объемы производства, улучшить качество продукции.

Уже сегодня маркетологи просчитывают новые рынки сбыта. Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение в этом году отметит полувековой юбилей. Такое событие крупнейший производитель текстильной продукции намерен встретить, значительно обновив техническую базу.

Сейчас старое оборудование демонтируют, освободившиеся площади готовят под монтаж новых станков.

Сергей Троицкий, директор прядильной фабрики ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»:

Закупка новых прядильных машин для того, чтобы все старое оборудование исключить. Это позволит увеличить производительность в 7-8 раз.

А это уже новинка – парогенератор поможет сократить энергозатраты предприятия, что удешевит себестоимость продукции. В цехах можно увидеть, как умело здесь совмещают старые мощности и инновации. Уже есть результат.

В первом квартале объемы производства увеличились на четверть. Выросла и рентабельность. А ведь еще недавно это предприятие было одним из проблемных. Теперь, благодаря господдержке, объединение обновляется, сохранены рабочие места.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы сорвали предприятие с мертвой точки, фактически по всем 24 позициям оборудования уже или заключены контракты, или в достаточно высокой степени готовности, и основное оборудование поступит уже в этом году. Я думаю, что уже в этом году они около 35 миллионов погонных метров ткани.

Под будущие объемы уже сейчас маркетинговые службы прорабатывают новые рынки сбыта, причем задача стоит не просто продавать качественные ткани, а поставлять товар с высокой добавленной стоимостью - готовые изделия: постельное белье, скатерти, полотенца - сегодня это только треть от общего объема выпускаемой продукции.

Фирменные магазины открываются не только по всей Беларуси.

Иван Турчак, генеральный директор ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»:

Мы очень активно сейчас развиваемся на рынке Российской Федерации, достаточно активно поставки идут в Казахстан, осуществлены первые поставки в страны Южной Америки. Поставка в Бразилию будет и Чили.

Вот дизайнеры колдуют над новыми расцветками. Вдохновение черпают и на природе, и в командировках. Отслеживают тенденции на выставках.

Ольга Цуприк, ведущий художник-дизайнер отдела маркетинга ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»:

Последнее направление, мы еще только начинаем его осваивать, - 3D-рисунки.

Новое оборудование, снижение издержек производства, качество продукции и маркетинг... При умелом подходе и просчитанном бизнес-плане положительный результат не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.