Александр Лукашенко - студентам: Мы убедились в абсурдности рекомендаций, что не надо развивать свое сельское хозяйство

Очень важно, что Беларусь обеспечила собственную продовольственную безопасность - и это отметил Президент Александр Лукашенко в начале недели, посещая Белорусский государственный аграрный технический университет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, все виды безопасности важны, но продовольствие имеет особое значение, потому что голодные бунты – это большая опасность любого государства и, конечно же, трагедия для общества. Вы молоды, и конечно, не представляете ситуацию, которая сложилась в Беларуси 20 лет назад после развала Советского Союза. В середине 90-х годов были периоды, и я это помню хорошо, когда даже в Минске запасов муки для выпечки хлеба оставалось на двое-трое суток. Продовольственные товары в магазинах распределялись по талонам. И тогда мне как начинающему президенту и молодому Правительству приходилось работать сутками, чтобы не допустить наступления голода. Поэтому перед аграриями была поставлена задача возвратить сельскохозяйственное производство и значительно превзойти объемы и темпы, которые у нас были во времена Советского Союза, и этим самым обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. Именно тогда мы убедились в абсурдности рекомендаций тех зарубежных и местных «экспертов», которые утверждали, что не надо развивать свое сельское хозяйство, мол, закопаем деньги в землю, а лучше закупать зарубежную продукцию. Но продовольственная зависимость – это кабала и беспросветный тупик. Поэтому мы сделали ставку на развитие и поддержку отечественного аграрного сектора. Мы производим продовольствия столько, что не только удовлетворяем свои потребности, но вообще, половину мы продаем. Экспорт в 2012 году составил более 5 миллиардов долларов. Задача – 7.