Новости Беларуси. Беларусь планирует увеличить поставки продовольствия в Россию до конца года в полтора раза. Это позволит заработать нашему государству до 300 млн долларов.

В основном «съестной» экспорт будет организован за счет молочной продукции: масла, сыров, сухого обезжиренного молока.

6 августа Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию продовольствия из ЕС, США, Канады, Японии и Австралии. Это решение стало ответом на западные санкции в отношении российских чиновников и организаций.

Тем временем Беларусь готова выступить альтернативным поставщиком продуктов питания. Более полсотни российских регионов на карте экспорта, например, Белкоопсоюза.

Дмитрий Михеев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза:

Мы имеем существенные темпы роста по отдельным позициям экспорта в Россию. Это касается в первую очередь мяса, кожевенного сырья. Планируем также наращивать поставки картофеля и овощей. Согласно балансам расчетным, в первую очередь во главу угла ставится задача обеспечения внутреннего рынка.

На перерабатывающих предприятиях Беларуси достаточно мощностей, чтобы существенно увеличить российский экспорт, к примеру, молочной продукции.

Так, на Поставском молочном заводе сегодня активно прорабатывают вопрос более интенсивного сотрудничества с Россией. Недавняя модернизация сыграла на руку. Новый цех по выпуску сыров сможет за сутки выпускать до 20 тонн продукции. Поэтому здесь смогут не только обеспечить потребности местных покупателей, но и успешно продавать на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Танана, заместитель директора Поставского молочного завода:

Сейчас мы активно работаем с нашей сырьевой зоной, ищем новые сырьевые зоны для того, чтобы обеспечить рост экспорта на Российскую Федерацию. Мы обеспечим рост до 20%. Но дело в том, что у нас еще будет пуск второй очереди, цех по нарезке сыра. И, соответственно, мы будем продолжать увеличивать рост экспорта с новыми возможностями.