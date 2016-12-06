Александр Лукашенко: рост товарооборота с Иркутской областью – это рост товарооборота с Россией

Новости Беларуси. Беларусь и Иркутская область должны найти резервы для наращивания взаимной торговли. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Сергеем Левченко.

Товарооборот в этом году снизился, особенно на фоне рекордного 2015. Однако есть все предпосылки наверстать упущенное.

От Беларуси до Иркутска 6 тысяч километров. Однако не меньше и причин, которые нас объединяют. От общих исторических связей до возможных новых совместных проектов. О них сегодня шла речь в белорусском Дворце Независимости. Локомотив сотрудничества – экономика.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы готовы совместно с вами работать, вместе с сибиряками, с людьми, которые живут на месте. Если мы научились чему-то большему, с большим удовольствием передадим этот опыт вам, как это у нас происходит по всем направлениям, по всем контактам с российскими людьми. Словом, очень много есть планов, задумок. Мы конкурентоспособны.

Самое главное для нынешней ситуации – мы конкурентны с любыми вашими предприятиями, в России, и по ценам.

Еще раз подчеркиваю: у нас компании управляемые. Они, конечно, в убыток не работают, они видят свою прибыль. Там есть и другие показатели, в отличие от частника, который, к сожалению, видит только прибыль. Все остальное его мало интересует. Поэтому милости просим в Беларусь.

Этот прибайкальский регион России втрое больше Беларуси. Как рынок скрывает еще больший потенциал. С одной стороны здесь развита промышленность. С другой – непаханое поле для развития сельского хозяйства.

Губернатор Иркутской области взял курс на техническое перевооружение АПК. Износ техники – около 70%.

Есть серьезная необходимость покупать новые тракторы, комбайны, грузовики. Беларусь здесь может предложить и первое, и второе, и третье.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области Российской Федерации:

Мы в этом году на 200% увеличиваем поставки с вашего МАЗа в Иркутскую область. Больше даже, чем на 200%. Я надеюсь, что те виды техники, которые нам вчера показали (это и коммунальная техника, и автобусы, и обычные грузовики), для нас достаточно будут нужны, потому что очень хорошая техника, которая у вас работает на газе.

Кстати, львиная доля иркутских тракторов – все те же проверенные временем «железные лошадки» МТЗ. У иркутских аграриев интерес к ним не только в плане закупок, но и создания совместного сборочного производства. Вопрос, конечно, требует проработки. Но специально для таких проектов в области создана экономическая зона с налоговыми льготами.

Правда, 2016 не лучший год в торговле Беларуси с российскими регионами.

Рынки сжимаются везде. Иркутская область – не исключение. Сегодня задача минимум – отвоевать позиции прошлого, 2015. А это в том числе и вопрос имиджа всего Евразийского союза.

Александр Лукашенко:

Это не дело, что мы сами себя подвергаем критике, а теперь уже и за границей нас начали костыль: что это за Евразийский экономический союз, если 38%, по-моему, в прошлом году падение товарооборота, где-то под 20% в этом будет. Это ненормально.

Мы и сами понимаем, что это ненормально, но уже нас критиковать начинают другие и ставить под сомнение наше интеграционное объединение. Поэтому рост товарооборота с вами – это рост товарооборота между Беларусью и Россией. Мы к этому готовы.

Иркутская область – один из российских лидеров по добыче полезных ископаемых. Работы для наших БелАЗов хватит надолго. МАЗ предлагает пассажирские автобусы, работающие на газе, причем по самым гибким финансовым схемам. Именно на эти предприятия губернатор Левченко отправился буквально из аэропорта. Да и сегодня из Дворца Независимости сразу на «Амкодор».

Лесозаготовительная техника – еще одна тема, заинтересовавшая россиян.

Иркутская область сказочно богата древесиной. Дешевая энергия сибирских рек и бескрайние леса – основа деревообработки.

Евгений Косинов, первый заместитель директора маркетинг-центра ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга»:

Уже ряд лесных машин работает в Иркутской области. И на сегодняшний день представителями нашей товаропроводящей сети ведутся переговоры на поставку данных машин.

Александр Ковалев, директор ОАО «Амкодор-Красноярск» (Россия):

На сегодняшний день самая конкурентная у нас техника. Она в два раза дешевле, она приспособлена к нашему оператору, она может вывозить на более дальние расстояния.

Здесь тоже задумываются, как от продажи сырьевых ресурсов перейти к производству готовой продукции с добавленной стоимостью.

Совместное с белорусами мебельное производство – одно из обсуждаемых направлений.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области Российской Федерации:

У нас самая большая лесосека, мы рубим 34 млн кубометров в год. Но мы настроены на то, чтобы там эту переработку делать на месте, наиболее глубокую переработку – здесь. В Беларуси есть предприятия по глубокой переработке древесины, начиная с мебели.

В Иркутской области много строят. Только в 2016 годовой план – почти миллион квадратных метров жилья.

В следующем – больше. А 14 тысяч домов подлежат капитальному ремонту. Вот уже две возможные ниши для белорусских строителей и «Могилевлифтмаша». Потребность в новых лифтах российский регион оценивает в 20 тысяч единиц.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Прямые связи с субъектами Российской Федерации, прямые торгово-экономические, культурные и любые другие социальные отношения – это есть фундамент отношений между Беларусью и Российской Федерацией.

6 декабря подписали соглашение о сотрудничестве между Правительствами Беларуси и Иркутской области.

В развитии торговли между Беларусью и Россией очень важную роль играют регионы. Активные экономические связи наша республика поддерживает примерно с восемью десятками областей и республик России. Именно поэтому губернаторы – такие частые гости в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если посмотреть на карту, заметно, что Минск и Иркутск находятся на одной широте. Общая линия и понимание, чем нам полезно сотрудничество, сегодня были хорошо заметны на переговорах. Искренность отношений – один из самых дорогих капиталов.