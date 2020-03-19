Новости экономики за 19.03.2020

Новости Беларуси. Сколько торговых организаций уже присоединились к рекомендациям по соблюдению доктрины продовольственной безопасности, кому и какие медицинские товары временно запрещено вывозить из страны и какова доля частного бизнеса в сфере бытовых услуг?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В БЫТОВЫХ УСЛУГАХ ЗАНИМАЕТ 97,6 %

Оказание бытовых услуг у нас практически полностью стало прерогативой частного бизнеса. Сегодня в отрасли заняты более 37 тысяч субъектов. 97,5 % из них приходится на негосударственный сектор.