Прямой эфир

Новости экономики за 19.03.2020

19 марта 2020 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сколько торговых организаций уже присоединились к рекомендациям по соблюдению доктрины продовольственной безопасности, кому и какие медицинские товары временно запрещено вывозить из страны и какова доля частного бизнеса в сфере бытовых услуг?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В БЫТОВЫХ УСЛУГАХ ЗАНИМАЕТ 97,6 %

Оказание бытовых услуг у нас практически полностью стало прерогативой частного бизнеса. Сегодня в отрасли заняты более 37 тысяч субъектов. 97,5 % из них приходится на негосударственный сектор.

Новости экономики за 19.03.2020-1

В основном это индивидуальные предприниматели – они составляют две трети реестра. Объемы рынка постоянно растут. Особенно активно развивается выездная форма оказания услуг. В общей структуре они уже занимают 39 %. Традиционно в числе наиболее популярных у нас оказание парикмахерских услуг, ремонт одежды, автомобилей, бытовой и компьютерной техники, аренда и прокат.

Читайте также:

В Беларуси ввели запрет на вывоз некоторых медицинских товаров

Без повышения цен. Торговые сети Беларуси приняли рекомендации по доктрине продбезопасности

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси ввели запрет на вывоз некоторых медицинских товаров
19 марта 2020 14:36

В Беларуси ввели запрет на вывоз некоторых медицинских товаров

Без повышения цен. Торговые сети Беларуси приняли рекомендации по доктрине продбезопасности
19 марта 2020 14:35

Без повышения цен. Торговые сети Беларуси приняли рекомендации по доктрине продбезопасности

Новости экономики за 18.03.2020
18 марта 2020 15:22

Новости экономики за 18.03.2020