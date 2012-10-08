Александр Лукашенко рассказал, на каких условиях Беларусь собирается вступать в ВТО

Новости Беларуси. 4 октября Александр Лукашенко дал интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». В ходе беседы президент Беларуси рассказал, на каких условиях страна собирается вступать во Всемирную торговую организацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Знаете, мы давно уже собрались вступать в ВТО, мы провели переговоры, но натолкнулись на политический забор. Нам все говорят, что это чисто торговая экономическая организация – Всемирная торговая организация. Ничего подобного, политика здесь превалирует! И политический забор этот выстроили перед нами Евросоюз и Соединенные Штаты Америки по известным вам причинам: «у нас нет прав человека», «у нас последний оплот диктатуры», так далее и тому подобное. Поэтому у нас есть проблемы в переговорном процессе с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки.

Ну, я думаю, время же идет, время идет, и люди видят все, что происходит. Когда-то и мы вступим в ВТО. Тем более, такая острая актуальность и необходимость после вступления России в ВТО, в принципе, исчезла. Мы фактически работать будем в рамках Всемирной торговой организации, особенно имея в виду, что Россия – наш основной партнер.

Поэтому, может быть, даже и лучше, что мы постепенно, постепенно привыкнем к этим нормам Всемирной торговой организации. От этого нам никуда ни деться. Мы не можем отгородиться от всего мира, имея такую экономику, – экспортоориентированную.