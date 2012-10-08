С 2013 года размер госпособий в Беларуси будет привязан к среднемесячной зарплате по стране

Новости Беларуси. 8 октября в Овальном зале в первом чтении принят проект закона о госпособиях. Сегодня в Беларуси более 40 тысяч матерей-одиночек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. По новому закону они будут получать выплаты независимо от того, зарегистрирован брак или нет. Значительно возрастет и размер самих пособий. Он будет привязан не к бюджету прожиточного минимума, а к среднемесячной зарплате по стране.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если бы сегодняшняя ситуация была. Сегодня у нас бюджет прожиточного минимума – 843 тысячи. Вот это пособие по уходу за ребенком. Поэтому в сегодняшних условиях на первого ребенка было бы приблизительно 1 млн 200 тысяч, на второго – 1 млн 400 тысяч. Чем больше будут расти заработные платы, соответственно, будет возрастать и пособие.

Также в Овальном зале принят проект бюджета-2013 во втором чтении. Как ожидается, его размер составит почти 122 триллиона рублей. В то же время сохранится социальная направленность расходов. Это выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Приоритетными направлениями бюджетной политики останутся здравоохранение, образование и наука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это действительно бюджет развития. Он позволяет поддерживать реальный сектор экономики, в том числе такую злободневную тему, как снижение процентных ставок по кредитам. Для этого предусмотрены соответствующие средства.

Александр Антоненко, депутат Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Создаются резервные фонды, которые будут служить определенной подушкой безопасности для того, чтобы обеспечить первоочередные задачи. В общем, я хочу сказать, что он был проработан достаточно хорошо и полно, поступил ряд замечаний ко второму чтению. Но они носили в основном редакционный характер.