В Беларуси введены в обращение новые банкноты. Зачем купюры отправляют на карантин?

Новости Беларуси. Усиленная защита и изменённый дизайн. 23 марта вводятся в обращение обновлённые банкноты номиналом в 20 и 50 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновлённые банкноты номиналом 20 и 50 рублей вводятся в обращение в Беларуси. Что в них изменилось?

Александр Терещенко, главный специалист Главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Беларуси:

Это абсолютно плановая замена и она связана с тем, что банкноты, введенные в 2016 году, постепенно изнашиваются, загрязняются и уже требуют замены. Банкноты с двух сторон покрыты специальным матовым лаком. Плюс – дополнительно кромка банкнот укреплена по всему периметру. Мы считаем, что данные введения позволят банкнотам дольше ходить в обращении.





Чтобы обновлённые банкноты попали в руки белорусов, потребуется около месяца. Между тем, купюры образца 2009 года остаются законным платёжным средством. Они будут постепенно выводиться из оборота.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы В главном банке страны также сообщили, что в связи с распространением коронавируса, все поступающие в Национальный банк наличные деньги отправляются на 14-дневный карантин.

Сергей Гайко, начальник Главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Беларуси:

Деньги изымаем из оборота, они помещаются в отдельных хранилищах на определенный период времени, т.е. на 14 дней. Не вскрываются, не обрабатываются, в последующем идет обработка их: ветхие остаются в Национальном банке, годные могут быть выпущены по новой в обращение. Учитывая то, что в Нацбанке есть запасы не бывших в обращении банкнот, то мы активно принимаем решение о выпуске банкнот, которые не были в обращении. Естественно, они не были подвержены влиянию коронавируса.





Специалисты напоминают, что соблюдать основные правила гигиены будет нелишним даже после контакта с визуально чистыми банкнотами и монетами.