«Очень интересный процесс». Школьники Беларуси присоединились к луковому эксперименту

Новости Беларуси. Эксперимент по выращиванию лука из семян запустили в 30 сельских школах Витебской, Гомельской и Минской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре голландских и два белорусских сорта ребята будут испытывать до осени. А уже после сбора урожая сделают выводы: насколько экономически выгодно в том или ином регионе выращивать эту культуру.

София Видус, учащаяся 11 класса Юрцевского детского сада-средней школы:

Одним из условий нашего эксперимента было взять почву из нашего участка пришкольного и смешать её с торфом. Перед этим всем мы провели эксперимент и проверили кислотность нашей почвы. Оказалось, что у нас почва очень подходит для проращивания лука, и преимущество на нашей стороне.





Захар Шлейхман, учащийся 11 класса Юрцевского детского сада-средней школы:

Это очень интересный процесс, когда из маленького семечка вырастает большой лук. Он вырастает большим, когда за ним следишь, поливаешь, обрезаешь и тому подобное.





Выращивание лука – одно из направлений глобального международного проекта. На всём протяжении эксперимента школьники будут получать консультации специалистов-агротехников. Проект курируют институты овощеводства и защиты растений Национальной академии наук Беларуси.

Вероника Старикова, учительница биологии Юрцевского детского сада-средней школы:

Проект имеет более широкие цели и задачи. Во-первых, изучить по районам, как зависит от типа климата, от типа почвы, где эта культура будет иметь наибольший успех. Выявить именно это. Выявить районы, где он даст больший урожай и тогда это можно использовать в сельском хозяйстве и увеличить посевы этой культуры.