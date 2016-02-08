Александр Лукашенко: Работу Правительства по освоению $7 млрд китайского кредита необходимо подстегнуть

Новости Беларуси. Работу Правительства по освоению 7 миллиардов долларов китайского кредита необходимо подстегнуть. Итоги внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности обсуждали 8 февраля во время рабочей встречи глава государства и министр иностранных дел нашей страны.

Китай всегда был и остается одним из приоритетных партнеров Беларуси. Страны связывают крупные совместные проекты. Выделенный кредит поможет расширить сотрудничество.

Кроме того, в ходе рабочей встречи затронули тему белорусско-российких отношений. Руководство Российской Федерации приняло решение о поддержке экономики нашей страны. Этот вопрос глава белорусского государства обсуждал в Сочи с российским президентом и премьером. Вместе с тем, необходимо уделить внимание и работе с западными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается восточного направления, я буквально недавно получил письмо от Си Цзиньпина. Вы в курсе дела. Надо продолжать работу с Китайской Народной Республикой. Он еще раз подчеркнул факторы поддержки Беларуси со стороны КНР и те 7 млрд долларов, которые выделены Китайской Народной Республикой для освоения в Беларуси, их нужно осваивать. И я хотел бы, чтобы посол в Китае лично на мое имя доложил о проблемах, какие у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой. Для нас это очень хорошие деньги, особенно сейчас. Мы могли бы профинансировать очень многие проекты.

Я хотел бы услышать, какие изменения у нас на западном направлении, особенно с Европейским союзом. При этом еще раз, Владимир Владимирович, хочу вас попросить: не обещайте то, чего мы не можем сделать. Все понимают: если мы сказали, мы сделаем. Если мы не можем делать, мы не оговариваем. Поэтому здесь как у нас обстоят дела.

Что касается России, мы в ближайшее время на совещании будем рассматривать ряд предложений. Мы решили все вопросы, особенно в ходе встреч с Дмитрием Анатольевичем, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы подробнейшим образом обсудили многие проблемы. Все, что мы просили в качестве поддержки в финансовом отношении, по экономике, мы договорились идти вместе, выходить из этой ситуации. И президент России, премьер не только пообещали, но и приняли решение о поддержке, как бы ни было сложно России, экономики Беларуси.