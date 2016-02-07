Безопасность покупателя или торговля «опасным» товаром: что выбирают предприниматели Беларуси

Новости Беларуси. Что такое хорошо и что такое плохо. О личном и общественном на неделе спорили в предпринимательских кругах. Камень преткновения – уже порядком набившая оскомину тема необходимости иметь сертификат на продаваемый товар. Часть ИПэшников перешла еще год назад на прозрачную схему работы. Другая проработала отведенное дополнительное время на перестраивание своих закупок. Без документов. А значит и без подтверждения безопасности продукции. Похоже, они и дальше хотят работать по ровно такой же схеме.

Полтора года на то, чтобы выйти из тени, на то, чтобы организовать легальную продажу по всем правилам, на то, чтобы товар на рынке стал чистым не только по документам, но и фактически безопасным. С первого января торговать без сертификатов нельзя. Теперь, когда ширпотребу непонятного происхождения на рынки вход закрыт, торговые ряды выглядят вот так. Некоторые индивидуальные предприниматели, которые раньше работали вообще без документов, отказались работать по новым правилам. Но далеко не все.

Вероника Волкова, продавец:

Несправедливость, потому что у них получается цена меньше, чему у нас, с сертифицированным товаром. Было бы логично, если бы все работали с сертификатами на равных условиях.

В чем причина? Почему бы всем не заниматься продажей официального товара? Да, это дороже, но неужели настолько, что проще записаться в тунеядцы? Или сложно отказаться от той сверхприбыли, которую приносила когда-то формула «купи-продай».

Некогда белорусы могли по незнанию заплатить десять цен за одну единицу товара. Ситуация за последние годы изменилась кардинально, однако выражение уровня «втридорога» осталось актуальным. И об этом не принято говорить в открытую.

Егор, индивидуальный предприниматель:

Заплати аренду, заплати налог, заплати 20% НДС, заплати за сертификат. Это чувствуется. Да, возможно есть две цены, три цены, кто умудряется, но это надо угадать модель.

Егор, как он выражается, тоже «перешел на документы». Сделать это оказалось вполне реально. Пришлось освоить роль бухгалтера, но теперь можно спокойно работать.

Егор, индивидуальный предприниматель:

Да, нам дали отсрочку. Кто-то ей воспользовался и начал вникать, а кто-то дальше продолжал работать. Перейти на документы – не за один день ты перейдешь. Мы перешли за месяца три примерно.

Торговля по стандартам организована всерьез и надолго. Тем не менее некоторые предпочитают и теперь оставаться в режиме ожидания.

Егор, индивидуальный предприниматель:

Кто систему знает, как перевезти, импортировать, заплатить пошлины таможенные, тот перешел на документы и им выгодней. Во-первых, ты не рискуешь никаким товаром, нет подставных фирм.

Обязательная сертификация – условие единого рынка товаров и услуг на просторах ЕАЭС. Новые правила не свалились из ниоткуда. Только в 2015 году сотрудники комитета по стандартизации обошли почти сотню рынков, чтобы не проверять, а объяснять, как будем работать. Заодно подсчитали: техрегламент по товарам легпрома не соблюдается в 70-80% случаев.

Сергей Ивлев, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Есть экономический интерес купить очень дешевый товар и продать его очень дорого. Эта самая маржа заслоняет глаза и выходит на первое место.

Оптовая база – один из вариантов получения легального товара. Здесь вся продукция проверена и одобрена. Есть и импорт, и белорусские бренды. Популярностью все это пока не пользуется. За 2015 год средняя стоимость договора с ИП составила примерно 5 миллионов.

Иван Кобза, генеральный директор предприятия оптовой торговли:

Цена средней накладной составила порядка 4 млн 700 тысяч. С учетом того, что средняя цена изделия порядка 150-200 тысяч.

Такие базы есть в каждой области Беларуси. При этом ассортимент уже сейчас формируют, что называется, под заказ. Но почему-то заказов пока не становится больше.

А эта организация может наладить поставку товара практически из любой страны. Вместе с заказом приходят и документы, подтверждающие безопасность. А главное отличие от оптовых баз – неограниченный ассортимент.

Андрей Авласенко, управляющий компанией по внешней экономической деятельности:

Это обычная мировая практика. Логистические компании оказывают подобные услуги во всех странах, по всему миру.

Новые правила – новые цены. Бизнес, чтобы не терять выгодную маржу, просто их поднимет. Это самый простой вариант. Будут ли покупать – дело каждого. Но сколько стоит безопасность покупателя – вот вопрос, который должен быть на первом месте. Эксперты отводят ему определяющую роль.

Игорь Гаевский, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Если бизнесмен недобропорядочен, может быть все, что угодно: от простой аллергии до чесотки. Если говорить об игрушках, то от микротравмы до хорошей травмы может она нанести. Может до отравления дело дойти.

Некачественные импортные товары в Беларуси выявляются ежедневно. Проверить свою партию на безопасность и получить нужные документы можно в специальной лаборатории. Их в стране около 40.

Анжелика Костюченко, начальник сектора химических испытаний УП «Центр испытаний и сертификации ТООТ»:

Сейчас большинство интересует все-таки безопасность продукции. Если за год порядка до 20 тысяч испытаний, то из них 20% – недоброкачественная продукция.

А в этой лаборатории Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья продукцию исследуют на определение токсичных элементов. Весь товар проходит тщательную проверку, по результатам которой можно судить о безопасности.

Анна Леус, врач-лаборант отделения исследований полимерных и синтетических материалов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Нам достаточно часто приносят посуду: кухонную, столовую. И бывают такие прецеденты, когда в ней обнаруживаются вредные вещества. В основном металлы – кадмий, свинец, железо.

До обязательной сертификации товаров легкой промышленности все это попадало на рынок. То есть, возможно, сейчас кто-то ест и пьет из такой посуды. С одной стороны, проведение лабораторных испытаний – это деньги предпринимателей, а с другой – здоровье покупателя.

Сейчас продукция, которая не проходит тест на пригодность, к покупателю не попадет. Ее утилизируют, а заказчику выдадут протокол о несоответствии товара, в котором будет подробно расписано, по каким вредным веществам превышены нормы. Значит оформить сертификат он не сможет ни под каким предлогом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Гулин, заместитель директора Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Конечно, не все пока еще предприниматели перешли на понимание этого постановления, на то, что оно не является барьером для торговли в том случае, если все сделано легально, все произведено и закуплена хорошая продукция, которая может с чистой совестью реализовываться на рынке Республики Беларусь.

Тем не менее уже планируются мониторинговые проверки. Госструктуры взялись за оценку реальной ситуации на рынках. А крупные торговые предприятия в обязательном порядке оценят качество и безопасность своего товара. Очередь – за индивидуальными предпринимателями. Останутся они в тени, по-прежнему рассчитывая на кусок сверхприбыли, либо начнут работать по цивилизованным правилам, ставя во главу угла интересы потребителей – выбор. Выбор профессиональной чести и совести.