Новости Беларуси. Развитие экономической интеграции в ЕАЭС позволит устранить факторы, сдерживающие рост экспорта. Об этом говорится в проекте Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы. Документ размещен на сайте Министерства иностранных дел для общественного обсуждения. В нем учтен опыт предыдущих программ, особенности текущей конъюнктуры международной торговли, а также новые тенденции в сфере глобализации и региональной интеграции.

По мнению разработчиков проекта, Беларуси необходима дальнейшая активизация торгово-экономических связей с перспективными, быстрорастущими экономиками и рынками сбыта стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Долю экспорта товаров в страны дальней дуги, а это Азия, Латинская Америка и Африка, к 2020 году планируется увеличить до 10%.

На развитии экспорта также благоприятно скажется вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию с учетом интересов национальной экономики и расширение многостороннего сотрудничества со странами Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ