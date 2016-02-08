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Вопросы, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей, обсудят 8 февраля в Министерстве экономики

08 февраля 2016 07:13
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Новости Беларуси. 8 февраля в Министерстве экономики обсудят вопросы, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей. Здесь впервые соберется специально созданная рабочая группа при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства.

Первая встреча будет посвящена вопросам соблюдения требований по сертификации продукции. В дальнейшем повестку заседаний группы будет формировать департамент по предпринимательству Минэкономики с учетом обращений ИП, предложений общественных организаций предпринимателей и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика

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