Вопросы, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей, обсудят 8 февраля в Министерстве экономики

Новости Беларуси. 8 февраля в Министерстве экономики обсудят вопросы, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей. Здесь впервые соберется специально созданная рабочая группа при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства.

Первая встреча будет посвящена вопросам соблюдения требований по сертификации продукции. В дальнейшем повестку заседаний группы будет формировать департамент по предпринимательству Минэкономики с учетом обращений ИП, предложений общественных организаций предпринимателей и госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.