Александр Лукашенко принял участие в открытии белорусско-египетского бизнес-форума

Новости Беларуси. Беларусь и Египет готовы открывать новые горизонты сотрудничества. В том числе создавать совместные сборочные предприятия по выпуску карьерной, дорожно-строительной и коммунальной техники. 16 января президенты двух государств приняли участие в открытии белорусско-египетского бизнес-форума.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, наша страна готова не только поставлять сюда продукцию, но и прийти в Египет со своими технологиями и специалистами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества. Вам достаточно хорошо известны тракторы «Беларус». В настоящее время еще одно наше крупное предприятие – Минский автомобильный завод – начинает осваивать египетский рынок. Только что руководители наших крупнейших компаний, где работают до 20 тысяч человек, коллективы, доложили мне о том, что в Александрии они на одной площадке создают совместное производство тракторов, автомобилей и комбайнов. И полностью сервисное обслуживание. Логистика перевозки морским флотом и так далее позволяют нам оперативно работать с Египтом. Это очень удобное место для нас. А учитывая, что Египет имеет зону свободной торговли в Африке, мы вместе, производя продукцию (по-моему, локализация до 40% должна быть), можем торговать во всей Африке, поэтому белорусам это выгодно. Мы не только, как я уже сказал, продаем нашу технику (это важно), но мы, и я президенту пообещал, готовы приходить сюда со своими технологиями и специалистами, создавать здесь образцово-показательные предприятия, показывать, как мы можем работать, и научить египетских людей производить эту продукцию. Мы используем наш опыт, который мы накопили. Мы точно так работали в Венесуэле, работали и работаем в России, в Китае, в Пакистане и многих других государствах. Этот опыт уже известен по всем мире и мы его апробировали в том числе этих странах.

Белорусско-египетский бизнес-форум собрал почти 500 предприятий. Это крупнейшие местные бизнесмены, а также представители наших деловых кругов. В рамках форума проходит выставка белорусской техники. Ее посетили и главы государств.

К слову, один из флагманов белорусского машиностроения МТЗ уже достиг договоренности о поставке в Египет в 2017 году комплектов деталей для сборки полутора тысяч тракторов.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

За последний год мы создали здесь торговый дом тракторного завода. У нас 71% акций, наши партнеры здесь организовали завод по производству, помогли по инвестированию в данный проект. И думаю, что в следующем году реальный объем тракторокомплектов в объеме от 1500 до двух тысяч единиц. Подписывать контракт будем на 1500 тракторокомплектов.