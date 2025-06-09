ФСБ РФ пресекла вывоз в Украину комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17

ФСБ России пресекла попытку контрабанды в Украину комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17, сообщает ТАСС.

В этой схеме, которую координировал один из иностранных граждан, принимали участие шесть граждан из России, Украины и стран Ближнего Востока.

Запчасти на сумму более 400 миллионов рублей позволили бы вернуть четыре вертолета в летное состояние.

Контрабанду осуществляли через коммерческие структуры, находящиеся под их контролем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.