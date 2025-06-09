Прямой эфир

ФСБ РФ пресекла вывоз в Украину комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17

09 июня 2025 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ФСБ РФ пресекла вывоз в Украину комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17-0

ФСБ России пресекла попытку контрабанды в Украину комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17, сообщает ТАСС.

В этой схеме, которую координировал один из иностранных граждан, принимали участие шесть граждан из России, Украины и стран Ближнего Востока.

Запчасти на сумму более 400 миллионов рублей позволили бы вернуть четыре вертолета в летное состояние. 

Контрабанду осуществляли через коммерческие структуры, находящиеся под их контролем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ФСБ выявила группу, готовившую вывоз авиационного имущества из РФ
09 июня 2025 08:23

ФСБ выявила группу, готовившую вывоз авиационного имущества из РФ

Сборная португалии выиграла Лигу наций УЕФА второй раз
09 июня 2025 08:17

Сборная португалии выиграла Лигу наций УЕФА второй раз

«Нас похитили». Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении
09 июня 2025 08:12

«Нас похитили». Грета Тунберг обвинила Израиль в своем похищении