Зарубежные СМИ продолжают комментировать газовую проблему

Беспочвенное раздувание конфликта со стороны России многим экспертам очевидно. Вот некоторые комментарии.

Hospodářské noviny (Чехия):

– России надо убедить Европу в том, что если Кремлю порой и приходится идти на перекрытие кранов, это чисто торговые споры. И если не будут платить или будут платить с опозданием, будут закручиваться краны, как еще недавно сомневавшейся и непослушной Украине. России надо снова убедить всех, что любая транзитная страна рядом с ней, через которую газ идет к конечным потребителям в Западной Европе, – ненадежна. И газ в Западную Европу, насколько это возможно, надо поставлять напрямую.

Михаил Корчемкин, глава East European Gas Analysis:

– «Газпром» знал о существовании обоюдной задолженности, но переговорам предпочел скандал.

Андрей Паршев, российский публицист и писатель:

– Нынешний наезд на Беларусь продемонстрировал недостаточный профессионализм тех, кто его осуществлял. Потому что нужно изначально было иметь в виду российскую задолженность по транзиту перед Минском, чтобы потом не выглядеть глупо.