Эксперт: «Газпром» уже давно зарекомендовал себя как ненадежный поставщик

Завершающийся газовый конфликт вызвал множество вопросов не только у белорусов и мирового сообщества, но и у рядовых москвичей, которые так и не поняли, чего же хотели добиться российские власти.

Ситуация, которая сегодня закрутилась вокруг газового вентиля, хоть и начала раскручивать конфликт в обратную сторону, все-таки оставила и для России, и для Беларуси право на последнюю каплю. Позиция официального Минска: «Газпром» так и не вернул нашей стране более 30 миллионов долларов. В то же время, Москва продолжает настаивать, что конфликт полностью себя исчерпал.

Причем, подобные заявления, что делить больше нечего, в «Газпроме» делали, а параллельно сами же признавали, что нестыковки в транзитной ставке все-таки остались. Ведь по данным белорусской стороны, по долгу за транспортировку углеводородного сырья, холдинг оплатил 228, а вовсе не 260 миллионов долларов. Получилось, что монополия, которая с таким рвением выставляла Беларуси счет, пока сама не вылезла из долгов.

Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор:

– «Газпром» уже давно зарекомендовал себя как ненадежный поставщик, как поставщик, который предлагает газ по спотовым ценам, т.е. по ценам, по которым берут только в крайнем случае. И потом, «Газпром» всегда во главу угла ставит вопросы политики, а не вопросы экономики. Каждый раз, как только возникают какие-то неурегулированные политические вопросы, тут же вытаскивается газовая дубина. И тут же выходит «Газпром», и тут же говорит о том, что если вы сделаете что-то не то, мы перекроем вам вентиль.

Перекрывать вентиль подобным способом и на таких основаниях Россия не пытается больше ни одному государству. Ведь в случае с Украиной речь шла о других, куда более серьезных суммах. А вот зачем устраивать команду «газы» более надежному партнеру, пока риторический вопрос. И для аналитиков, и для рядовых россиян.

Мнение жителей Москвы:

– Ерундой мы занимаемся. Это же наши страны, Украина, Беларусь – бывший Советский Союз. Надо попроще со своими партнерами. Тем более, там наши братья.

– Я не считаю, что Россия права в этом вопросе. Почему условия Беларуси нельзя выполнять? Нужно выполнять. Был заключен договор на транзит, своевременно нужно оплачивать.

– За державу обидно. Не надо было никаких ссор.

Скандалы скандалами, но непонятно, почему «Газпром», в котором так точно следят за датами и цифрами, 23 июня вдруг ограничил поставки газа в Беларусь сразу на 30%, хотя в холдинге еще совсем недавно гарантировали, что сокращение не превысят 15% в сутки.

Михаил Виноградов, политолог:

– Очевидна ситуация, когда появляется повод для выплеска агрессии. Поэтому, отчасти, ситуация напоминает анекдот про рекламу фонда охраны дикой природы, которая говорит, что во всем мире осталось 50 уссурийских тигров и каждый день мы будем убивать по одному тигру, пока вы не будете перечислять деньги в наш фонд.

Анекдотичность ситуации проявилась практически в самой завязке. Ведь даже те 228 миллионов долларов за транзит, на которых настаивает Россия, – сумма куда больше, чем уже оплаченный белорусский долг за газовые поставки. А ведь «Газпрому» предлагали устроить так называемый взаимозачет. Но там отказались, а заплатить все равно пришлось. Причем, в итоге, значительно больше. Похоже, не просто так в холдинге 25 июня пройдет собрание акционеров. Ведь кто-то из топ-сотрудников, наверное, очень рискует недополучить свою премию в десяток миллионов долларов.

Ольга Бакланова, Сергей Курков, телекомпания СТВ, Москва.