Новости Беларуси. Прогнозный показатель по темпам роста внешней торговли выполняется. Об этом заявил президент на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции. Рост продаж за рубеж товаров и услуг с начала года удвоился по сравнению с прогнозом. Положительное сальдо составило почти 4 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства пригласил Правительство, руководителей крупных предприятий, министерств и ведомств к обсуждению острых вопросов, связанных с освоением внешних рынков. Так как есть ряд проблемных моментов, которые сдерживают наращивание экспорта.

Как известно, поставлена задача 85% наших товаров продавать именно за рубеж. Александр Лукашенко потребовал от чиновников впрягаться в работу и основательно пахать для наращивания экспорта. Многим пришлось сегодня оправдываться — почему большие объёмы экспорта не приносят такой же высокой прибыли. Было немало и других неудобных для руководителей вопросов. А отдельные темы вызвали даже жаркие споры.

«Никаких комментариев до итогов совещания» - такой ответ слышали сегодня журналисты практически от всех участников встречи. Оно и понятно, белорусская экономика — открытая, практически все отрасли ориентированы на экспорт. Он должен занимать до 85% ВВП. Производители стараются прирастать новыми рынками сбыта — в этом году их 14, но темпы все равно далеки от идеала. И Президентской критики — не избежать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В этих вопросах нет мелочей, ни одна тенденция не должна оставаться незамеченной. Всегда надо держать руку на пульсе. На сегодняшний день по темпам роста экспорта прогнозный показатель выполняется, при прогнозе роста экспорта товаров и услуг на 11,6-12% фактически за 8 месяцев 2012 года имеем 22,5%. Положительное сальдо составило около 4 миллиардов долларов.

Однако меня сегодня больше интересует не общие показатели, а рельефная картина того, как и кто работает на наращивание экспорта. Все ли резервы задействованы?

Мною неоднократно ставилась задача перед Правительством, перед регионами, перед конкретными руководителями о том, что всем не просто надо выходить на внешние рынки, а энергично бежать. Агрессивно проталкиваться туда, завоевывать все новые ниши, использовать для этого малейший шанс. Поэтому сегодня от докладчиков, выступающих хочу услышать ответ на следующие вопросы:

Во-первых, кто везет и успешно осваивает внешние рынки, а кто выезжает на чужих плечах? В чем причина сокращения производства и экспортных поставок, роста складских запасов? Например, на предприятиях Минпрома, Легпрома. Почему минусуют организации Госпищепрома? Подчеркиваю, всем надо давать результат.

Во-вторых, что происходит с экспортом услуг, особенно строительных, транспортных?

В-третьих, проблемными остаются вопросы расчетов за поставленную продукцию возврата валютной выручки в страну. В принципе, это главное, чего, в общем-то, мы сюда и собрались.

В-четвертых, в чем причина низкой эффективности работы товаропроводящей сети за рубежом? Менее 10% белорусского экспорта реализуются через собственные сети. Но и эти организации страдают низкой финансовой дисциплиной, отсутствием грамотной ценовой политики.

У экспортеров зачастую нет четкой стратегии развития. Складывается впечатление, что руководство ряда наших Министерств и концернов пребывает в самоуспокоенности, более того, беспечности, прячась за положительными общими цифрами, к достижению которых они не имеют никакого отношения. Этому нужно положить конец. Все должны впрягаться в работу и, как говорится, пахать основательно.

В этом году страна заработала на продаже за рубеж товаров и услуг - почти 35 миллиардов долларов. Однако сумма могла быть и гораздо больше. Экономисты утверждают, влияет неблагоприятная ценовая конъюнктура в мире. Падает платежеспособность многих стран, а вместе с тем тают и цены. Вот и получается, что объемы белорусского экспорта вроде растут, а прибыли приносят немного. Например, на шины упала цена на 6%, примерно на 8% подешевела сельхозтехника. И даже молочная продукция упала в цене аж на 20%. Дилемма - не потерять рынки, но и не остаться с носом.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Снижение стоимости продукции, улучшение ее качества – совершенно справедливы аналитические записки Администрации Президента и Комитета государственного контроля, что у многих наших предприятий это очень страдает и мы неоднократно эти вопросы поднимали на заседании Правительства и его президиума. Приняты соответствующие решения. Здесь очень много недостатков, уважаемый Александр Григорьевич, мы над ними работаем.

Правительство ищет способы исправить ситуацию. Предлагает разные варианты развития событий. Но основным считает все же приватизацию, которая якобы позволит заработать дополнительные деньги. Идея Президенту не то, что не понравилась, он был здесь категоричен! Приватизации не будет. Нужно искать внутренние резервы. И практика показывает, на предприятиях есть руководители, способные их найти.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня приди и скажи — привели белорусское. Минута – и ничего не останется от вашей продукции! Россияне и другие с величайшим удовольствием покупают, украинцы, казахи, а нам больше не надо, у нас нет больше продукции! Только надо это разумно преподнести, продать! Под нашей маркой в России продаются почти все продукты питания. Фактически мы живем в этом рынке. Западу надо еще привезти, пробиться на этот рынок продукцию, а мы не можем! Вы, Михаил Владимирович, засиделись в кабинетах. Засиделись! Я просто вам напоминаю, по итогам года будем делать выводы. Мне нужен результат! Чтобы нас не лихорадило, чтобы обменный курс был нормальный. Нам надо, кровь с носа, дополнительно, с учетом этого года, найти два, максимум три миллиарда долларов в год. Все, больше ничего не надо! Мы будем нормально жить. Там вы распишите каждому от премьер-министра и, заканчивая руководителями предприятия, по 2 миллиарда распишите на будущий год и проконтролируйте чтобы они с плюсом их дали и, поверьте, найдут!

Про деньги от экспорта в сухом остатке говорил и первый вице-премьер Владимир Семашко. Претензии есть к ряду предприятий. Но и руководители — бояться рисковать.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь:

Я вижу, как они боятся рисковать, я помню, сколько в позапрошлом-прошлом году написали на МТЗ записок. Пять или шесть только через меня прошло, ай-яй-яй разбойники, ай-яй-яй не получим оплату. Все получили! Чего-то там сдвинули сроки, но все получили. А если не рисковать? А что тогда будет?

Президент тут же поднял производственников. И спросил их мнение.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Какой страх висит над вашей головой? Который вам не позволяет хорошо работать по экспорту?

Анатолий Савенок, генеральный директор ПО «Белорусский металлургический завод»:

Страха над головой нету.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как нет? Ведь премьер говорит - есть. А вы говорите – нет.

Анатолий Савенок, генеральный директор ПО «Белорусский металлургический завод»:

В мировой металлургии наметилось явное перепроизводство. За последнее время все крупные компании пошли двумя путями: или же работа с минимальной рентабельностью, или даже в убыток, что подтверждается данными, или же начинают закрывать производство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Александр Васильевич Боровский, тот же вопрос.

Александр Боровский, генеральный директор ПО «Белавтомаз», генеральный директор АОА «МАЗ»:

Будем осваивать новые рынки. То, что Вы и ставите задачу. Я называю: Бангладеш, Индонезия, Мозамбик, ЮАР, Гвинея, Буркина-Фасо, Нигерия, Гана и так далее. Для того, чтобы выйти на эти рынки, мне нужна страховка, мы ушли в те страны, которых мы не знаем.

Выслушав, Александр Лукашенко снова обратился к Владимиру Семашко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А я думал вы боитесь, что если что-то директор там сделает, так на него завтра небо упадет. Или еще там что-то случится.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Республики Беларусь:

И это есть, и это есть.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А вы для чего? Вы у меня главный смотрящий. Вы забыли? Я вам лет 5 или 3 года тому назад, когда вы поставили вопрос, что там где-то что-то не так, я вам все документы практически посылал, а потом предупредил всех, силовиков и прочее, что если у вас есть вопросы по промышленникам, идите к Семашко и сначала со специалистом посоветуйтесь. Вы у меня главный силовик сегодня по промышленности. Какие еще поручения нужны? Приглашайте к себе тех, кто там ходит с топором, ну вот, один из них сидит, пожалуйста, садитесь за стол и смотрите, виноват, не виноват человек. Я специально поднял этот вопрос для меня риторический.

Мы абсолютно плохо на ведомственном уровне, на уровне Правительства завязываем узелки вот эти контакты с конкретными государствами. Как ему поставлять в ЮАР? Где эти гарантии? Ну да, я немного знаю этого президента, он мне пишет письма, должен сюда приехать и так далее, но не больше, президент там мало что решает. Там надо завязываться с министрами, с конкретными предприятиями, выходить на нормальных партнеров, через которых можно работать, а это большая работа и работа прежде всего, как бульдозер, должен пройти премьер-министр с делегацией по Бангладеш, Индии, Мьянме и Вьетнаму. Именно вот пройти там, где нужно. А следом – они. У них завяжутся какие-то отношения. Они людей в лицо будут знать. Вот в чем вопрос прежде всего! И так все бизнесмены работают. Частник без этого не сотрудничает ни с кем.

Петр Пархомчик — руководитель БелАЗа предложил заключать соглашения между производственниками и банками.

Петр Пархомчик, генеральный директор ПО «Белорусский автомобильный завод», генеральный директор ОАО Белорусский автомобильный завод»:

У нас сегодня хороший указ №534, который поддерживает экспортера. Но сам механизм получения этих денег по указу занимает от двух до трех месяцев. Я предлагаю очень просто: давайте заключим генеральное соглашение между экспортером, страховой компанией, банком и министерством финансов, где четко будет дано, для продвижения продукции «Белорусскому автомобильногму заводу» доводится лимит 30-40-50 миллионов. Или ту сумму, которую я защищу, попустим. Скажу, я собираюсь идти в Австралию, туда-то, туда-то и мне нужна такая-то сумма.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Лимит-лимитом, но эта процедура она обязательная и ее проходить нужно. Вопрос администрирования этого вопроса. Надо его двигать, безусловно. И мы с этим поработаем. Но закрывать глаза и только лимитировать сделку, и ложить страховые полисы – это категорически неверный, ложный посыл. Так нельзя поступать с деньгами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну давайте выйдем на мировой уровень. Вот как в мире, по срокам, я имею ввиду.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Обещаю, гарантирую то, что мы сделаем процедуру такую, которую применяют все страны мира.

Столкновение интересов журналисты наблюдали сегодня и по другим проблемным местам экспорта. И здесь у производственников было свое мнение, у финансистов - другое, а у Правительства - третий вариант.

Так, по дебиторской задолженности 4,6 миллиарда долларов белорусских денег висит за рубежом. А это валюта, которая могла бы пополнить золотовалютные резервы. В этом году хоть задолженность и снизилась относительно роста объемов экспорта, но Беларусь по-прежнему кредитует, например, российских партнеров. Как вернуть деньги и не упустить при этом покупателя — развернулась настоящая дискуссия.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

По мнению комитета, одной из причин увеличения внешней дебиторской задолженности является предоставление Нацбанком и Правительством неоправданно слишком длительных сроков для завершения внешнеторговых операций, при том массово, от полугода до двух лет. Это касается автотракторной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, подземной, фармацевтической и другой продукции.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы подготовили уже проект документа по сокращению этих сроков и естественно с Комитетом госконтроля уже отправили на согласование. Хотя, возможно, надо эти сроки еще более поджать.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В одной записке пишется, что надо сокращать сроки возврата валютной выручки, потому что это плохо. Постановление, которое приняли – неправильно. Надо всех заставить либо требовать предоплату, либо 60 дней не более. Не надо там на полгода, год, два и так далее отдавать.

Другую записку читаю, что в своих действиях директора и министры, и правительство в целом не принимает действенных мер, новые инструменты не предлагают для продвижения своей продукции на экспорт. А какие новые инструменты? А новые инструменты, это, например, лизинг. Когда я должен на 5-6 лет отдать, я что, продиктую условия покупателю, которому «Камаз» предлагает на 7-8 лет. Я скажу, дай мне предоплату. Я ничего не продам.

Вице-премьер Михаил Русый проблему видит также в неопытности маркетологов предприятий, менеджеров по продажам. Есть претензии и к развитию товаропроводящих сетей. Менее десяти процентов белорусского экспорта реализуется через собственные сети, но и они часто страдают низкой финансовой дисциплиной. Факторов и других, которые тормозят темпы и прибыль от экспорта — немало. Например, слабая география наших внешних рынков. Более 80% экспорта приходиться всего лишь на 10 стран.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну вопрос даже не стоит в том, это важно, что завтра будет. Я говорю, как мы работаем в современных условиях? Где мы добавили рынки? Вы были во Вьетнаме, Мьянме, еще где-то, сколько туда продали после этого, вот поедите в Бангладеш, Индию. Эту уже начинает похожим быть на туристические поездки.

Как неоднократно заявлял Глава государства, в стране нужно перерабатывать именно свое сырье, создавать под него предприятия и продавать на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это и есть наши резервы. Хороших проектов пока мало. Как и предприятий, модернизированных с расчетом на рост продаж за рубеж.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я сформировал Правительство, которое должно выполнять хотя бы то, что само оно вырабатывает. Я уже не говорю о том, что Президент принимает решения. И меня сегодня. Если уж по большому счету, беспокоит только одно, чтобы в стране, при нынешней ситуации, при нынешней политике валютно-финансовой, было достаточно денег.

И еще, Андрей Владимирович, я когда-то принимал решения и правительство меня убеждало, члены правительства эти сидят. В вашу бытность, к примеру, что нам надо срочно деревообработку модернизировать. Были приняты решения, выделены деньги. Доложите, вы с Якобсоном, как выполнены мои поручения. И не дай Бог там по срокам или еще, в силу каких-то тендеров или чего-то не сделано, сразу приходите с кадровыми предложениями! И во всех областях мы практически принимали решения по модернизации этих предприятий. И деньги, Михаил Владимирович, по-моему мы выделили по это. Вот вы мне доложите, как сделано!

Из положительных тенденций - импорт на один доллар экспорта снизился в Беларуси на 16%. Страна также уходит от услуг посредников, не теряя на денег на их услугах. Экспортируем мы больше чем закупаем, но по экспорту услуг проигрываем по всем фронтам. К примеру, доля услуг в экспорте развитых стран достигает 70%.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что происходит с экспортом услуг? Особенно строительных, транспортных? Ставим задачи нарастить экспорт строительных услуг и он растет на 34,5%, но при этом удвоенными темпами наращиваем импорт, больше чем в 2 раза! В итоге по строительным услугам имеем отрицательное сальдо, почти 170 миллионов долларов. Явные недоработки с экспортом транспортных услуг. В сегодняшних условиях, когда создание Единого экономического пространства, казалось бы, должно позволить динамично наращивать объемы этих услуг, наши транспортники еле плетутся, около 3% прироста. А ведь это одна из самых весовых позиций! Более половины всего экспорта услуг, рост здесь должен быть более ощутимым.

Семен Шапиро — губернатор Гродненской области рассказал и о стимулах, которые в области дали возможности значительно увеличить экспорт молочных продуктов. С прибыли от продаж за рубеж руководители стали получать проценты - прибавку к зарплате. Предложил внедрить такую систему везде.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Смотрите, как мы в сельском хозяйстве распределяем деньги. 50% на землю, 50% на продукцию, потом какие-то коэффициенты и так далее. Значит, я предлагаю и мы говорили с премьер-министром, вроде как поддерживал Михаил Владимирович эту идею, что необходимо платить за реализованную продукцию, то есть то, что мы просто отдаем так сегодня: сдал тонну зерна, сдал тонну молока – получи. А за экспорт коэффициент 1,5.

Президент предложил внимательнее посмотреть на гродненский опыт. И подытоживая, заметил - системных проблем нет, и правительству под силу провести экстренную работу над ошибками. Поручил устранить все пробелы, чтобы создать хороший задел на будущий год. Время жестко спросить с каждого, подчеркнул Александр Лукашенко, наступит в начале будущего года. Как известно, на будущий год заложен рост экспорта 115 процентов. А для этого нужны новые рынки сбыта, а также работа предприятий не на объемы, а на реальную прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.