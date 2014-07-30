Хозяйства Минской области намолотили первый миллион тонн зерна

Новости Беларуси. Хозяйства Минской области намолотили свой первый миллион тонн зерна. В регионе обработана только половина полей, но уже сейчас там говорят о рекордной урожайности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В области сразу несколько предприятий, где собирают около ста центнеров с гектара. Как говорят сами аграрии, секрет хорошего урожая прост: это годами отработанные технологии, слаженная работа коллектива и, конечно же, благоприятная погода.

Андрей Ратомский, директор ОАО «Новая жизнь»:

Этот год собой уникален. Если чесно говоря, мы не ожидали таких результатов. По расчету комбаинов, по замерам примерным, что это свыше 90 центнеров. Мы не поверили. Но потом, когда начали убирать целые площади, действительно убедились, что урожайность прекрасная. Особенно это сегодня озимые. Скажем так, тритикале сегодня у нас с тех площадей, что уже убрали, примерно дает 99 и 1, практически около 100 центнеров, ячменя порядка 80. То есть такого еще не было за всю историю хозяйства.

Меж тем в самое ближайшее время хлебными миллионерами также станут Брестская, Гомельская и Гродненская области. В целом аграрии страны уже приближаются к 5-миллионной отметке по намолоту нового урожая. Позади свыше тысячи гектаров, пройденных под палящим солнцем.

Новый урожай помогают собирать и военнослужащие. В восточных регионах страны в перевозке зерна принимают участие 140 солдат и 70 единиц техники.

К слову, в нынешнем году в Беларуси планируется собрать не меньше 10 миллионов тонн зерновых.