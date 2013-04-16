Александр Лукашенко потребовал детально проверить обоснованность формирования тарифов на тепло- и электроэнергию

Новости Беларуси. Президент крайне недоволен работой энергетического комплекса страны. На совещании по вопросу функционирования и развития этой отрасли глава государства потребовал детально проверить обоснованность формирования тарифов на тепло- и электроэнергию. Они не должны опережать рост доходов населения.

Президенту доложили о мерах по повышению эффективности функционирования энергокомплекса, а также о ходе выполнения поручений.

Еще в 2007 году в республике утвердили Концепцию энергетической безопасности. В ней учтены мировые тенденции. Идет строительство собственной АЭС.

За шесть последних лет в организации Минэнерго инвестировано семь миллиардов долларов. Это позволило значительно снизить уровень износа оборудования, сократить расход топлива. Однако отдачи от вложенных средств нет. Страдает качество. Серьезные недоработки по многим направлением.

Президент поручил навести порядок в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Несогласованность проводимой энергетической политики обостряет противоречия между разными отраслями и регионами, усугубляет проблему перекрестного субсидирования. Смотрите до чего доходит. Промышленные предприятия и организации «Жилкоммунхоза» просто отказываются от услуг Минэнерго, создают собственные дублирующие мощности. При этом ни те, ни другие на компромисс не идут. В результате энергетические предприятия становятся более затратными, а покрывать свои растущие издержки энергетики планируют за счет населения и бюджета. Такая позиция для государства контрпродуктивна. И так дело не пойдет.

Непрозрачность механизмов в формировании тарифов на услуги и тепло-электроснабжение, а также их постоянное повышение вызывают негативную реакцию как субъектов хозяйствования, так и населения. На этом начинают активно спекулировать и наши противники. Поэтому мной было поручено Комитету государственного контроля провести детальную проверку обоснованности формирования тарифов.

В отношении изменения тарифов для населения мое требование неизменно: рост доходов людей должен опережать рост цен.

Очевидные перекосы в вопросах энергосбережения. Что это за поблажки устраиваются для Минэнерго в виде заданий не столь напряженных, как для других отраслей? В отличие от других отраслей, полное отсутствие материальной ответственности за их невыполнение. Энергетики у нас сформировали общество, которое можно назвать «государство в государстве». Это своя независимая некая организация. С элементами мафии и банды.

Далее. Установили лимиты на потребление электроэнергии и природного газа. Ну что ж, правильно. Но плату за их перерасход Минэнерго забирает в свой котел, то есть использует по своему усмотрению, а не строго по целевому назначению – на энергосбережение. Так тоже дело не пойдет.

Как видите, проблем предостаточно. И я сегодня хочу услышать от руководителей энергетического комплекса страны как эти проблемы будут решаться.

Видимо, Андрей Владимирович, настало время нам тщательно посмотреть в комплексе на Министерство энергетики и принять решения. И кадровое, и организационное, и систему управления посмотреть. Но я вам не позволю так работать в стране. Ни премьер-министру, ни вице-премьеру, ни вам. Кадровый вопрос после этого, в течение буквально этой недели, до субботника, должен быть решен мною, а для этого на стол с Якобсоном и другими положите мне документы. С учетом следствия по всем этим вопросам.

Второе. Капитально создайте группу из специалистов и выверните наизнанку все вопросы по Минэнерго. Чтобы мы видели, какой тариф. Очистите его от этих любовниц, автомобилей, домов отдыха и прочее, и вы увидите, какой будет тариф. Увидите, какое будет тут перекрестное субсидирование.

Материалов достаточно. Люди, как Якобсон говорит, въехали в тему. Надо сейчас все это сопоставить и привести в соответствие. Притом, изучая кадровую проблему, обратите внимание и на Белэнерго, и на Топэнерго. Видимо, там пересидели люди. Я категорически не приемлю такую работу этого министерства, кровеносного сосуда, академик подтвердил. А кровеносные сосуды надо вовремя чистить.

Значит, в течение этого месяца все вопросы должны быть решены. И на его примере раскрутите так, чтобы другим не было повадно. Я уже говорю это открытым текстом. Потеряем страну из-за амбиций некоторых.

Президент Александр Лукашенко требует навести порядок в работе энергетического комплекса страны. На совещании по вопросу работы и развития этой отрасли Глава государства потребовал детально проверить обоснованность формирования тарифов на тепло- и электроэнергию. Они не должны опережать рост доходов населения.

Президенту доложили о мерах по повышению эффективности работы энергокомплекса, а также о ходе выполнения поручений

То, что энергетика это в каком-то смысле кровеносная система любой экономики, на сегодняшнем совещании прозвучало несколько раз. Модернизация отрасли началась одной их первых, вложено порядка 7 млрд. долларов. Конечно, снизился и износ оборудования, и повысилась надежность системы, однако отдача все-таки не соответствует вложенным средствам, считает Глава государства.

Если же взять отдельные проекты в энергетике, такие, например, как увеличение использования местных видов топлива, окажется, что отрасль реализует их с очень незначительной эффективностью. Результаты проверок Госконтроля показали, что были потрачены деньги на увеличение добычи торфа, но его разработка только снизилась. Расчеты по окупаемости некоторых введенных мини-ТЭЦ говорят об огромном сроке в 80 лет. Упущены возможности по развитию ветроэнергетики. В целом местные виды топлива составляют всего 5% энергобаланса страны. Гидростанции — всего полпроцента. До сих пор не может завершиться реконструкция Березовской ГРЭС. Проект тонет в работе не первый год, увеличивая затраты. А это только один из многих примеров.

Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:

Большой объем работ, связанных с модернизацией оборудования. И, наверно, не совсем были готовы технические кадры.

Александр Лукашенко:

То есть у нас люди глупые, они не готовы были проектировать и эксплуатировать и более того - они не готовы были конкурс трендов провести, чтобы выбрать надежное дешевое оборудование. Так я понял Вас?

Александр Якобсон, Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Эта фирма, которая изготавливает сегодня это оборудование, вообще впервые в истории делает такой мощности (180 мегаватт) оборудование. Она не имела такого опыта. И делает это она не сама. Задания раздает по многим предприятиям. Наши люди выезжали, и сам директор предприятия говорил, что не будет конечного оборудования. Я думаю, что не будет этого оборудования и в мае месяце, как говорит Александр Владимирович. Более того на сегодняшний день еще надо на 8 миллионов евро дополнительного оборудования.

Александр Лукашенко:

Это еще мало денег? Вы уголовное дело возбудили по этому факту?

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Господин Президент, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом. И здесь имелись определенные неточности. Во-первых, оборудование согласно договору должно было быть поставлено в 2010 году, то есть в 2010 году блок уже должен был работать. Причем специалисты «Брестэнерго» категорически заявляли о несостоятельности и невозможности ОАО «Теплоэнергосервис» реализовать этот проект и предупреждали о тех негативных последствиях, которые могут наступить. Они и наступили.

Александр Лукашенко:

Владимир Михайлович, вы подписывали документы?

Валерий Вакульчик:

Его заставили. Было указание с Минэнерго, обязывающее его исключить саботаж и подписать контракт на таких условиях, как было принято решением министерства.

Александр Лукашенко:

Это так?

Владимир Шишко, генеральный директор РУП «Брестэнерго»:

Да, мне было поручено заключить контракт.

Александр Лукашенко:

А зачем вы его заключили, зная о том, что это провальный контракт? Вам задают конкретный вопрос: зачем вы подписали этот договор? Что, значит, человека, прожившего почти полжизни, заставить подписать заранее преступный договор? Вот объясните мне это! Тут еще надо говорить о том, сколько мы потеряли, об упущенной выгоде.

Валерий Вакульчик:

Упущенная выгода составила порядка 70 млн. долларов США. И в этой ситуации вызывает особое непонимание подход рабочей группы «Минэнерго».

Министр энергетики Озерец докладывал о бесперебойной работе отрасли, программах развития и о том, что население недостаточно покрывает тарифы энергетиков. Глава государства отметил, что точных цифр с расчетами этих самых тарифов нет даже у него. И задал в общем-то риторический вопрос: как же тогда в Минэнерго определяют, сколько кто недоплачивает за свет и тепло?

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Высокие тарифы на электро- и теплоэнергию для промышленных предприятий приводят к тому, что они отказываются от централизованного энергоснабжения и строят собственные энергоисточники. В результате снижается нагрузка на энергосистемы и повышается стоимость вырабатываемой энергии для оставшихся потребителей. Для сравнения: тариф для промышленных потребителей Беларуси составляет 14 центов, в Латвии – 12, в Польше – 10, в России – 9.

Александр Лукашенко:

Вы душите население, душите предприятия, вы приходите ко мне постоянно и просите, и требуете, что надо тарифы увеличивать для населения, надо на мусор, на то, на это… Я говорю: «Михаил Владимирович, вы были министром жилищно-коммунального хозяйства, так подсчитайте, дайте мне живой тариф там-там-там…» Министру нынешнему сказал взять секундомер и прохронометрировать. До сих пор у меня полной ясности нет. Говорят, что 60% надо потребления, а сегодня этого нет. А я скажу, что 70 есть! Во-первых, я не знаю тарифов ЖКХ, и, мне кажется, что увеличена там себестоимость. Факты приводили. Она в два раза выше, чем могла бы быть. А если в два раза выше, то наше население платит не 30%, а 60% с лишним. Ну, попробуйте меня опровергнуть! У меня нет этой информации. Вот я так подсчитал. А вы говорите, что сурово.

Министр энергетики говорил много, вооружившись подшивкой с отчетами и слайдами, но недостаточно убедительно. Особенно на фоне примеров, приводимых комитетом Госконтроля и Госбезопасности. Некоторые выявленные недочеты носят явный уголовный характер.

Валерий Вакульчик:

Получается, двойной ущерб государству. С одной стороны, мы тратим деньги на модернизацию, имея в виду, что мы улучшим состояние экономики и энергетической сферы, с другой стороны, увеличим импорт электроэнергии. Фактически, с точки зрения интересов государства, реально происходит ущерб. И тогда возникает вопрос. С ситуации 2008 года чем мы занимались и к чему мы пришли?

Кстати, излишки отечественной электроэнергии отрасль продает за границу ниже себестоимости. Глава Администрации Президента Кобяков раскритиковал работу Минэнерго по наращиванию мощностей. Хватает старых предприятий, чьи резервы используются всего на пятую часть возможностей. При этом импорт электроэнергии только растет.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Я полагаю, что необходимо очень тщательно еще раз вернуться к концепции энергетической безопасности и буквально по каждому объекту пройтись карандашом и посмотреть целесообразность тех или иных капитальных вложений в это энергетическое хозяйство.

Александр Лукашенко:

Вокруг излишки электроэнергии - это вы сказали – наполовину нашей цены! Более дешевой. Нет вопросов! Бери – не хочу! И создают огромные резервы. Я правильно выражаюсь? Зачем? Идите в Россию и купите не за 6, а за 4 или не за 8, а за 6. Идите покупайте! Вот вам и все резервы! И все спорят до посинения! Это что, не фактор?

С 2010 года было 40 поручений Главы государства по отрасли. Выполнено только 28.

Александр Якобсон:

Как вывод из всего сказанного правительству и Министерству энергетики следует коренным образом перестроить подходы к созданию эффективной работы энергетической отрасли, включая снижение необоснованных затрат и сокращение сроков модернизации объектов энергетики.