Посевная кампания в Беларуси: в южных регионах техника уже на полях, а на севере пашни еще под снегом

Новости Беларуси. Посевная началась в Беларуси. Правда, пока только в южных регионах страны: в Гомельской и Брестской областях. В других областях техника не так активна на полях. Виной всему снежная и холодная весна. Но уложиться в сроки посевной – задача № 1 для аграриев. Ведь от их результата напрямую зависит продовольственная безопасность страны.

Столь поздние работы на полях – явление редкое. Хлопот аграриям добавила холодная весна. Одними из первых в стране начали посевную брестские аграрии. Колосовыми культурами засеяли пробные несколько десятков гектаров. Параллельно подкармливают озимые культуры азотными удобрениями.

Михаил Давидюк, главный агроном СПК «Мухавец»:

Земля очень сырая, тяжелая. Проход техника сделала, делаем проверку, дабы не было просевов. Погодные условия сами видите, весна тяжелая. Все приходится делать в сжатые сроки.

В середине апреля 2012 года весенне-полевые работы в Беларуси были уже в самом разгаре. В 2013 же у погоды приходится отвоевывать каждую минуту, каждый метр земли. Центральным и северным регионам сложнее всего. К работам на полях приступят позже. А уложиться в сроки посевной (до 10 мая) все равно придется. Действовать намерены оперативно.

Павел Станевский, главный агроном СПК имени Деньщикова:

Вот буквально день-два, как начала сходить вода с полей. Так были все поля затоплены водой.

Агроном Павел Станевский всю последнюю неделю объезжает свои поля по несколько раз на день. Из-за погоды сроки посевной в 2013 году уже сместились на две недели. Талые воды не позволяют технике даже подъехать к пашне.

Павел Станевский, главный агроном СПК имени Деньщикова:

Планируется работать в две смены. Ночью не сеять, ночью планируется культивация. А дневная смена – посев.

Весна затянулась, но у нас техника есть, люди есть. Я думаю, что мы должны в свои сроки оптимальные отсеяться.

В ожидании погоды аграрии без дела не сидят. Техника уже давно готова, но лишний раз проверить все узлы и агрегаты не помешает. Даже небольшая поломка в поле сказывается на темпах посевной. Поэтому контроль за техническим состоянием автопарка взяли на себя сотрудники ГАИ. Ежедневно инспектируют машинные дворы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Мартыненко, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Минского РУВД:

Техника должна быть вся исправная, потому что неисправная техника – это фактор, который очень сильно влияет на безопасность дорожного движения и проведение работ. Также проводящаяся работа по предрейсовому осмотру механизаторов и водителей, наличие на предприятиях алкотестеров, закрепленного лица, ответственного за проведение предрейсового контроля.

Посевная кампания в 2013 году обещает стать одной из самых сложных. В республике задействуют 47 тысяч механизаторов. Все они уже готовы приступить к работе. Сдерживает только погода.