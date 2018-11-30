Александр Лукашенко поставил задачу сократить импорт сырья и запчастей для техники в льноводстве
Новости Беларуси. Льняная отрасль должна работать эффективнее, а для этого нужно сократить импорт и сырья, и запчастей для техники. Такие задачи 30 ноября поставил Александр Лукашенко во время совещания по развитию льноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства поручил организовать на предприятиях промышленности выпуск всей номенклатуры запчастей для ремонта оборудования. Касается это и потребностей других отраслей. Кроме снижения итоговой стоимости, таким образом будут исключены серые схемы закупок. По мнению Президента, в течение нескольких лет льняная отрасль способна стать в два раза эффективнее. На крупнейшем в Европе производстве – Оршанском льнокомбинате, который сегодня посетил Александр Лукашенко – проведена масштабная модернизация. Но должной отдачи пока нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Итак. Мы правильное приняли решение, что спасли возделывание льна. Мы правильное приняли решение, что занялись модернизацией льнозаводов, предприятий по переработке льна. И мы абсолютно правильно параллельно, а может быть, и раньше, начали модернизацию льнокомбината. Убери любую из этих цепочек – не было бы того эффекта.
Нет производства льна на земле – по импорту надо было покупать. Знаете, что такое при сокращении производства. Не было бы первичной переработки льна на льнозаводах – не было бы волокна здесь, или было бы хуже, чем сейчас. Ну а если бы не было конечного производства, производства ткани, одежды, полотенец, столовых, постельных принадлежностей и прочего – продавали бы полуфабрикат. Ну, мы это умеем делать, лишь бы отчитаться: вот, мы произвели и выбросили на рынок.
Но самое главное – что мы не занимаемся углубленной переработкой этой культуры.
Также глава государства предупредил чиновников, что технологии возделывания льна должны полностью соблюдаться, в противном случае будут приняты жесткие меры. Президент высказал долю критики в адрес губернаторов и руководства АПК за нехватку отечественного льна. Немало вопросов вызывает и качество.
Президент Беларуси о льняной отрасли: должна в течение трёх лет минимум в два раза эффективнее стать
Лен – культура рентабельная, зарабатывать на ней можно. В Беларуси для этого уже многое сделано. Но, как отметил Президент, прибыль должна расти не только у перерабатывающих комбинатов, но и у сельхозпроизводителей, которые возделывают лен. В качестве эксперимента Александр Лукашенко поручил губернаторам закупить импортные семена и сравнить результат.