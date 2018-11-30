Александр Лукашенко поставил задачу сократить импорт сырья и запчастей для техники в льноводстве

Новости Беларуси. Льняная отрасль должна работать эффективнее, а для этого нужно сократить импорт и сырья, и запчастей для техники. Такие задачи 30 ноября поставил Александр Лукашенко во время совещания по развитию льноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поручил организовать на предприятиях промышленности выпуск всей номенклатуры запчастей для ремонта оборудования. Касается это и потребностей других отраслей. Кроме снижения итоговой стоимости, таким образом будут исключены серые схемы закупок. По мнению Президента, в течение нескольких лет льняная отрасль способна стать в два раза эффективнее. На крупнейшем в Европе производстве – Оршанском льнокомбинате, который сегодня посетил Александр Лукашенко – проведена масштабная модернизация. Но должной отдачи пока нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Итак. Мы правильное приняли решение, что спасли возделывание льна. Мы правильное приняли решение, что занялись модернизацией льнозаводов, предприятий по переработке льна. И мы абсолютно правильно параллельно, а может быть, и раньше, начали модернизацию льнокомбината. Убери любую из этих цепочек – не было бы того эффекта.

Нет производства льна на земле – по импорту надо было покупать. Знаете, что такое при сокращении производства. Не было бы первичной переработки льна на льнозаводах – не было бы волокна здесь, или было бы хуже, чем сейчас. Ну а если бы не было конечного производства, производства ткани, одежды, полотенец, столовых, постельных принадлежностей и прочего – продавали бы полуфабрикат. Ну, мы это умеем делать, лишь бы отчитаться: вот, мы произвели и выбросили на рынок. Но самое главное – что мы не занимаемся углубленной переработкой этой культуры.