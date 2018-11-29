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Рынок первичной недвижимости Минска просел на треть

29 ноября 2018 16:48
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Новости Беларуси. Число сделок с недвижимостью на первичном рынке по итогам года в Минске сократится на треть – такие прогнозы озвучивают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В денежном выражении объем купли-продажи нового жилья составил всего 8,5 миллионов рублей. Это в 16 раз меньше, чем на вторичном рынке жилья. На протяжении последних лет в Минске и регионе совокупно заключается 20 тысяч сделок в год. Больше всего на вторичном рынке, так как упали цены.

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# Недвижимость в Минске # Экономика

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