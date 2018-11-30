Президент Беларуси о льняной отрасли: должна в течение трёх лет минимум в два раза эффективнее стать

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует большей отдачи от льняной отрасли. Об этом глава государства заявил 30 ноября, посещая Оршанский льнокомбинат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует большей отдачи от льняной отрасли. Об этом глава государства заявил 30 ноября, посещая Оршанский льнокомбинат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение нескольких лет отрасль может стать эффективнее в два раза. Не так много стран в мире выращивают эту культуру, в основном европейские государства. Первую строчку рейтинга занимает Франция, Беларусь – на второй-третьей позиции. Однако ситуация такова, что несмотря на инвестиции в развитие отрасли, мы все еще вынуждены закупать сырье за границей.
Президент высказал долю критики в адрес губернаторов и руководства АПК за нехватку отечественного льна. Вопрос и в качестве. Производителям приходится пользоваться импортом, что, конечно, сказывается на итоговой цене продукции.
Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:
Сегодня мы закупаем сырье. В Европе три страны-производителя – это Бельгия, Голландия и Франция. Но 80 % сырья производит Франция, поэтому основное сырье идет оттуда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С одной стороны, это хорошо, что на рынке все меньше и меньше государств, которые производят.
Владимир Нестеренко:
При этом ажиотаж идет, растет цена на сырье на рынке.
Александр Лукашенко:
Да. Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать. Эта отрасль должна в течение трех лет по моим расчетам минимум в два раза эффективнее (стать – прим. ред.). И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует.
В этом сезоне на качестве и объемах сырья сказалась погода. Но схожее положение дел на предприятиях было и в прежние годы, так что есть объективные причины низкой эффективности.
Лен – культура рентабельная, зарабатывать на ней можно. В Беларуси для этого уже многое сделано. Президенту доложили о модернизации комбината, вложенных средствах. Объем экспорта в последнее время вырос, расширилась география поставок. Комбинату удалось увеличить выручку, и, конечно, повысить зарплаты сотрудникам. Предприятие обеспечивает своевременные расчеты по кредитам.
Однако, как отметил Президент, прибыль должна расти не только у перерабатывающих предприятий, но и у сельхозпроизводителей, которые возделывают лен. Для этого Оршанский льнокомбинат на протяжении нескольких лет повышает закупочные цены на сырье.