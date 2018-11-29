Новости экономики за 29.11.2018

Новости Беларуси. Что представили белорусские промышленники на балтийской выставке в Риге? Как отечественные производители мяса птицы ищут новые рынки сбыта? Деловой в программе Новости «24 часа» на СТВ. TECH INDUSTRY В ЛАТВИИ Белорусская экспозиция представлена на балтийской выставке достижений в области металлообработки и машиностроения в Риге. Tech Industry традиционно объединила крупнейших мировых производителей – всего 270 компаний из Прибалтики, Финляндии, Австрии, Италии и других стран.

Рынок Прибалтики и прилегающих к ней скандинавских стран был и остается для белорусских производителей в числе наиболее интересных. Отечественные промышленники стараются не упускать возможность непосредственно присутствовать на таких продуктивных бизнес-площадках. Организатором коллективного стенда нашей страны выступил Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси. В ПОИСКАХ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА Белорусский экспорт мяса птицы до конца 2018 года составит 166 тысяч тонн – это на 11 % больше, чем было экспортировано в 2017-м. Пять сертифицированных птицефабрик планируют до конца года получить разрешение на поставки субпродуктов в Китай.