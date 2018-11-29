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Новости экономики за 29.11.2018

29 ноября 2018 16:48
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Новости Беларуси. Что представили белорусские промышленники на балтийской выставке в Риге? Как отечественные производители мяса птицы ищут новые рынки сбыта? Деловой в программе Новости «24 часа» на СТВ.

TECH INDUSTRY В ЛАТВИИ

Белорусская экспозиция представлена на балтийской выставке достижений в области металлообработки и машиностроения в Риге. Tech Industry традиционно объединила крупнейших мировых производителей – всего 270 компаний из Прибалтики, Финляндии, Австрии, Италии и других стран.

Новости экономики за 29.11.2018-1

Рынок Прибалтики и прилегающих к ней скандинавских стран был и остается для белорусских производителей в числе наиболее интересных. Отечественные промышленники стараются не упускать возможность непосредственно присутствовать на таких продуктивных бизнес-площадках. Организатором коллективного стенда нашей страны выступил Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

В ПОИСКАХ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА

Белорусский экспорт мяса птицы до конца 2018 года составит 166 тысяч тонн – это на 11 % больше, чем было экспортировано в 2017-м. Пять сертифицированных птицефабрик планируют до конца года получить разрешение на поставки субпродуктов в Китай.

Новости экономики за 29.11.2018-4

Производители внедряют под целевые рынки регламенты по разрубу, работают над удлинением сроков хранения охлажденного мяса, внедрением передовых технологий в упаковке и обвалке, а также требованиями халяль для растущих рынков мусульманского мира. В этом году уже экспортировали на миллион долларов, из месяца в месяц объемы растут. Предприятия в поисках новых рынков сбыта.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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