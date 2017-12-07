Новости экономики за 07.12.2017

Новости Беларуси. Кассовые аппараты могут уйти в прошлое, Министерство по налогам и сборам предлагает разрешить индивидуальным предпринимателям пользоваться программными кассами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Век компьютерной периферии сейчас недолог. Кассовый аппарат относится именно к ней. А вот программная касса – это из области IT.

ВИРТУАЛЬНЫЕ КАССЫ

По сути, это приложение – виртуальная касса, которую можно установить на свой мобильный телефон или планшет, или же через интернет использовать программу на стационарном компьютере. Пока ИП обязаны закупать кассовые аппараты для того, чтобы обеспечить прозрачность платежей. В правительстве предлагают шагнуть вслед за прогрессом и пользоваться финансовым софтом.