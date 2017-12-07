Новости экономики за 07.12.2017
Новости Беларуси. Кассовые аппараты могут уйти в прошлое, Министерство по налогам и сборам предлагает разрешить индивидуальным предпринимателям пользоваться программными кассами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Век компьютерной периферии сейчас недолог. Кассовый аппарат относится именно к ней. А вот программная касса – это из области IT.
ВИРТУАЛЬНЫЕ КАССЫ
По сути, это приложение – виртуальная касса, которую можно установить на свой мобильный телефон или планшет, или же через интернет использовать программу на стационарном компьютере. Пока ИП обязаны закупать кассовые аппараты для того, чтобы обеспечить прозрачность платежей. В правительстве предлагают шагнуть вслед за прогрессом и пользоваться финансовым софтом.
После проведения оплаты вся информация будет передаваться в системе контроля кассового оборудования. Сейчас в похожей системе информация обо всех поездках в такси, например. Отметим, что при принятии положительного решения, законно брать с клиентов деньги у предпринимателей станет дешевле, хотя бы потому, что не нужно будет покупать саму кассу. Кстати эта новость, очень актуальная и вот почему.
Ждем новых людей в бизнесе. Сегодня на сессии парламента обсуждались нормы по улучшению бизнес-климата в стране. Вступят они в силу через три месяца. Депутаты ожидают увеличения количества индивидуальных предпринимателей, средних и малых предприятий. Декрет о развитии предпринимательства минимизирует вмешательство чиновников в работу предпринимателей. После внесения поправок в Уголовный Кодекс максимально откажутся от назначения наказания в виде лишения свободы за экономические преступления.
Золотовалютные резервы Беларуси с начала 2017 года выросли на 50 %, то есть в их стало больше в полтора раза, и почти достигли оценки в 7,5 миллиардов долларов. Только в октябре золота стало больше на 128 миллионов. Увеличению наших международных резервных активов способствовало поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.
Специалисты подсчитали среднюю стоимость празднования новогодней ночи в кафе или ресторане столицы. Это 120 рублей на человека. Разброс цен большой, начинается от 50 рублей. Выбрать есть из чего, и, пожалуй, стоит поторопиться. Уже забронировано 65 % мест. К концу декабря их может вообще не остаться. В 2016 году 28 декабря оставалось лишь несколько десятков.
И в обменник. Результаты торгов сегодня: доллар США – 2 рубля и 3 копейки, евро – 2,40, 100 российских – 3,43.