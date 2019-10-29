Александр Лукашенко поручил завершить сбор культур до 7 ноября: «Расслабились в конце уборки»

Новости Беларуси. На личном контроле Президента еще одна важная тема – уборочная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые работы в поле продолжаются до глубокой осени. Это сбор овощей: не менее важных культур для Беларуси, чем зерно. Глава государства проводит совещание о ходе сельхозработ. Александр Лукашенко поручил завершить полную уборку всех культур на полях страны до 7 ноября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас привыкли к тому, что урожай заканчивается, когда мы убираем зерновые колосовые в августе, – это не так. Убрать зерновые колосовые – это самое простое, что может быть в сельском хозяйстве, а потом остается огромный массив кукурузы на силос и особенно на зерно. Остаются свекла, картофель, овощи, плодовые. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля, перевезти в хранилища и продать. Плюс к этому надо посеять озимые (мы их уже посеяли). Слава блогу, погода способствовала тому, что они нормально вегетировали и в зимовку уйдут в хорошем состоянии. И перепахать почвы – под зябь вспашка – самое узкое ваше место. Я смотрю, что осталось совсем немного площадей, которые мы должны убрать. Тем не менее мое впечатление (несмотря на то, что их немного), что расслабились в конце уборки. Что касается подъема зяби, то здесь просто халатное отношение.