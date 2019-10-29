Александр Лукашенко поручил завершить сбор культур до 7 ноября: «Расслабились в конце уборки»

Новости Беларуси. На личном контроле Президента еще одна важная тема – уборочная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовые работы в поле продолжаются до глубокой осени. Это сбор овощей: не менее важных культур для Беларуси, чем зерно.
Глава государства проводит совещание о ходе сельхозработ. Александр Лукашенко поручил завершить полную уборку всех культур на полях страны до 7 ноября.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас привыкли к тому, что урожай заканчивается, когда мы убираем зерновые колосовые в августе, – это не так. Убрать зерновые колосовые – это самое простое, что может быть в сельском хозяйстве, а потом остается огромный массив кукурузы на силос и особенно на зерно. Остаются свекла, картофель, овощи, плодовые. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля, перевезти в хранилища и продать. Плюс к этому надо посеять озимые (мы их уже посеяли). Слава блогу, погода способствовала тому, что они нормально вегетировали и в зимовку уйдут в хорошем состоянии. И перепахать почвы – под зябь вспашка – самое узкое ваше место.
Я смотрю, что осталось совсем немного площадей, которые мы должны убрать. Тем не менее мое впечатление (несмотря на то, что их немного), что расслабились в конце уборки. Что касается подъема зяби, то здесь просто халатное отношение.
Я специально лично понаблюдал за некоторыми полями в Минской области, и после обеда в пятницу, а также в субботу и воскресенье никто там, где я контролировал (вроде неплохие хозяйства), не выехал пахать. А это два с половиной дня. Сколько можно было поднять за это время зяби! Все просто: полполя вспахали к середине пятницы. На этих полях, где половина была вспахана, ни один трактор не появился. В понедельник все вспахали. Это свидетельствует то том, что отдыхали два с половиной дня. Я понимаю: люди устали, нагрузка огромная, но завтра зима будет. Отдохнем. У крестьян было всегда так.
Ладно, я вас не буду уговаривать. Не дай бог, кто-то после 7 ноября чего-то не доделал.
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