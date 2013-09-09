В Березниках, где находится «Уралкалий», – яма глубиной в 200 метров, рушатся дома и храм. Жители бегут из города

Новости России. Непонятно пока, уходит ли у олигарха Керимова земля из под ног, но вот то, что Березники буквально проваливаются, очевидно. После того, как в шахтерском городе начали орудовать менеджеры так называемой «новой формации» жители узнали много нового. Не только, то, что тратить деньги на социальную сферу не выгодно. Но и, например, что такое рейдерский захват редакции местной газеты, что такое «провал». Представьте себе яму в черте города глубиной 200 метров. Как оказалось, такое бывает не только в голливудских фильмах-катастрофах.

Четверть века назад Березники гордо именовали столицей «Республики Химии» на Каме. И дело здесь не только в калии: в городе производили азот, титан, магний, соду. Свою долю вносили нефтяники. Вот эта панорама с правого берега Камы не изменилась за последние 5 лет. Сначала содовый завод, затем азотный. Там, за излучиной реки, Первое рудоуправление «Уралкалия». Однако при ближайшем рассмотрении это уже совсем другой город.

Сегодняшнее руководство города позиционирует Березники как город-авангард. Правда, сами березниковцы говорят, что звучит это, скорее, как насмешка. За четверть века город потерял почти четверть населения. И дело не только в низких зарплатах или плохой экологии. Юрий Николаевич, проживший в Березниках почти полвека, сегодня приезжает сюда только по делам.

Юрий Одесский, бывший главный редактор газеты «Березниковский рабочий»:

Ночью буквально выставили на улицу мою охрану, поставили свою.

Нравы и методы новых хозяев жизни Юрий Николаевич испытал на себе. А, по сути, пережил настоящий рейдерский захват. Главный редактор старейшей газеты города, отдавший ей более сорока лет жизни, вместе со своим коллективом в одночасье оказался на улице.

Юрий Одесский:

Им нужна была главная трибуна города, с которой можно было говорить с каждым практически жителем города Березники. Была стратегическая задача поставлена забрать эту трибуну. Ну, они это и сделали. 7 месяцев, мы 7 месяцев судились арбитражных судах и выиграли все суды. Очень с трудом, с привлечением даже генеральной прокуратуры. Нам удалось опять вернуться туда в помещение, в коллектив. Но мы пришли, естественно, к разбитому корыту. Ни средств, ни денег, ни имущества – ничего. Но мы понимали вот это, что мы придем к этому. К великому сожалению, у них был один путь – это подвести под банкротство.

Большие перемены, или, как выразился наш собеседник, «оккупация», в Березниках началась с тех пор, как потомственных горняков в руководстве «Уралкалия» заменили управленцы новой формации. В топ-менеджерах одного из крупнейших калийных предприятий планеты успели побывать и специалист по изготовлению безалкогольных напитков, и даже дипломированный лингвист. Казалось, руководить добычей соли в России теперь действительно сможет любая кухарка.

Житель города Березники (Россия):

Ну, это вот уже последний провал, он уже в городской черте, как говорится. Он постоянно растет, этот провал. Глубина там сумасшедшая. Ну, 200 метров там, не знаю сколько, я не мерил. Человек утонул – уже поднять не могут. Не могут, потому что глубина огромная там. Куда его занесло там, в какую камеру.

А началось все в 2006, когда «оккупированный» город стал в буквальном смысле слова проваливаться под землю. Провал случился на Первом рудоуправлении «Уралкалия». В подземной западне оказался 471 шахтер. К счастью, спасти удалось всех. Однако, жизнь в городе с тех пор изменилась навсегда.

Со временем число провалов достигло четырех. Одни из них стабильные, другие увеличиваются. Аномальные «зоны», обнесенные металлическим забором, придают Березникам постапокалиптический вид. И никаких метафор: город действительно сползает в подземные пустоты, образовавшиеся за годы добычи калия. Земля уходит из-под ног, а дома березниковцев в буквальном смысле слова трещат по швам.

Житель города Березники (Россия):

Где жить? И как дальше жить и как работать? Вот я в этом доме живу. Тоже как бы мы попадаем под снос. Я заходил к товарищу на первом этаже: у него там вообще трещина в ладошку.

Тысячи рабочих людей: шахтеров, химиков, геологов, любящих свой родной город, живут в постоянном страхе. Одной надеждой на то, что расселить успеют до того, как их жилище превратится в руины. Главная тайна Березников – списки аварийных домов. Тайна поменьше – как купить новое жилье, если компенсации за старое на это никак не хватает.

Жительница города Березники (Россия):

Нам на собрании говорил Геннадий Петрович: не ходите к риэлторам, никуда не ходите, будьте спокойны, и я обещаю вам 30,5. Сейчас в результате мы получили – вот за двухкомнатную квартиру на третьем этаже, у меня пластиковые окна – 1 млн 188. Ниже меня квартира, вот такая же точно квартира, вот нет ни пластиковых окон, нет ничего – они получили 1 млн 215. У нас большое желание спросить: как оценивали квартиры? Какой критерий брали при оценке?

Люди ждут компенсаций годами, проживая в аварийных домах. Но заявлять о своих правах во всеуслышание решаются не многие.

Юрий Одесский:

Говорить правду никто не решится из-за боязни. Если взять действующих рабочих, естественно, они не будут говорить. Он завтра уже не будет там.

Понять уральцев не сложно. Из двух бед, как известно, выбирают меньшую. И пусть нравы новых хозяев города, мягко говоря, спорные, объективно «Уралкалий» – лучшее место работы в Березниках. Оказаться за воротами этого предприятия не хочет никто.

В простонародье этот микрорайон Березников называют мертвыми домиками. Их возвели в 2007 году для того, чтобы расселить людей из опасных домов. Однако, до сих пор здесь никто не живет. Все дело в том, что стройматериалы, из которых построили этот микрорайон, оказались опасными для жизни.

Городская администрация не первый год судится со строителями. Количество томов в деле стремится к рекордному. Назначаются все новые экспертизы.

Наталья Гогичаишвили, эксперт «Судебного экспертного центра Северо-запада» (г. Санкт-Петербург):

У нас судебное дело. Пермский арбитраж. Мы эксперты из Санкт-Петербурга. Заборы проб воздуха в каждой квартире, заборы проб материалов в каждой квартире, осмотры подвалов. Формальдегид – это газ, который содержится во всех строительных материалах. Во-первых, он канцероген. А во-вторых, головные боли начинаются, астма может начаться.

Храм Иоанна Предтечи – старейшее здание Березников. Когда-то его колокольня была архитектурной доминантой. Сегодня за промышленными корпусами его можно и не заметить. Храм простоявший два с половиной века на грани разрушения. До края пропасти всего 200 метров.

Отец Александр, настоятель храма Ионна Предтечи г. Березники (Россия):

У нас весь храм в мелких трещинах. Какие-то более серьезные, какие-то менее серьезные. Здесь вот у нас самая большая трещина, в нее входит рука.

Спасти святыню силами одних только прихожан невозможно. Верующие уповают на Бога и всячески пытаются обратить на свою проблему внимание общественности. Кстати, построен храм когда-то на деньги русских солепромышленников.

Отец Александр:

Главная проблема – это потеря той культуры, той серьезной духовной культуры, которая была до революции. Когда солепромышленники и храмы строили, и людям давали жить.

Времена изменились. Русские промышленники с их традициями стали историей. На их месте – прагматичные топ-менеджеры и чёткая установка на «максимальную прибыль».

Житель города Березники (Россия):

Таков курс, принятый несколько лет назад собственником «Уралкалия». Цель ясна: освободиться от лишних затрат и увеличить чистый доход.

Дворец культуры «Уралкалия», получивший статус аварийного, исчез с лица земли навсегда. О постройке нового никто и не заикается. Ведь социальная сфера прибыли не приносит.

Особая любовь господина Керимова к футболу уже стала притчей во языцех. А вот так выглядит центральный стадион города Березники. Интересно было бы увидеть на этом поле махачкалинский «Анжи». Правда, местная команда играет только в первенстве области.

А еще березниковцы когда-то гордились своей хоккейной командой и много чем еще. Надо сказать, даже десятилетия безхозяйственности не разрушило неповторимое обаяние этого уральского города.

Жительница города Березники (Россия):

Люди любят наш город, любят Березники. Многие хотят жить здесь. Уезжают люди, потому что боятся. Ну, сложная ситуация. Психологически тяжело. Психологически чисто тяжело. Но они надеются, что на правобережье будет строиться район. Как бы многие надеются на это, что все у нас будет хорошо и замечательно.

«Зоны провалов» – как символ эпохи. Эпохи накопления капитала новой российской элитой. Кстати, вина за все беды березниковцев официально возложена на просчеты советского периода. Вроде как, и наказывать уже не кого. Только вот люди в Березниках живут совсем неглупые: видят, понимают, говорят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.