Александр Лукашенко об издержках интеграции с Россией: Мы получили глобальный кризис белорусской финансово-экономической системы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко высказался относительно вступления России в ВТО и последствиях, которые отразились на Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень аккуратно ведем свою политику и анализируем ситуацию, которая складывается в нашей России в этой части. Мы не хотим. Мы пошли, когда Россия вступала в ВТО, мы не препятствовали ни по одному вопросу и пошли навстречу по всем вопросам России.

Мы получили глобальный кризис белорусской финансово-экономической системы, когда, вы помните, ввели заградительные пошлины на ввоз иномарок. Отсрочка была несколько месяцев, за эти 8-10 месяцев белорусы вывезли 3 миллиарда долларов из страны. Мы вынуждены были отпустить курс национальной валюты, таким образом, произошла девальвация. Плюс в то же время в три раза повышение цен на энергоносители.

Мы заплатили дорогую цену за ЕЭП создание и строительство Евразийского экономического союза. Но Россия вступила в ВТО. И, конечно же, хотим мы этого или нет, нам нужно привыкать не просто работать, а, видимо, сражаться в этих условиях.

Но мы всегда на нынешних переговорах с российским руководством напоминаем о том, что Россия ни в коем случае не должна на этом пути бросать Беларусь. Такие были заверения и обещания.

Один из вопросов касался возможности поставки конкурентоспособной белорусской сельскохозяйственной техники в Красноярский край. Однако корреспондентом было замечено, что местная лизинговая схема заключения договоров действует на пять лет, а белорусская — на три года, что стопорит развитие отношений. Глава белорусского государства распорядился рассмотреть этот вопрос.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я попрошу Администрацию Президента проанализировать этот вопрос и доложить мне о результатах.

Что касается «Енисея», мы вашу нишу занимать не будем, у нас нет таких комбайнов. Это прошлый век. Купите у нас несколько комбайнов, и посмотрите, Владимир Ильич уже сказал, что уже 20 килограмм в секунду. У «Енисея» было 4-5 килограмм в секунду.

Куда нам такой комбайн? Я на нем работал и мы от него отказались. Тогда купили более продуманные «Доны», но замучились с гидравликой. И мы начали производить свои.

А вот на «Енисее» нам нужно подумать и создать совместное производство, чтобы мы там производили лучшие комбайны.