Александр Лукашенко о парламенте ЕЭП: Пусть гиганты и определятся, будет у нас парламент или нет

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов пресс-конференции касался создания парламента ЕЭП.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хватит нам уже бежать впереди планеты всей. Как только где-то какая-то заковырка и проблема, давай, Лукашенко, говори, предлагай и так далее. Вот я сейчас наблюдаю, вот сейчас Казахстан, пускай он выскажется определенно по поводу углубления этой интеграции.

Вот пусть гиганты и определятся, будет у нас парламент или нет. То есть шли, шли, шли, натолкнулись в этом строительстве, а у нас в Союзном государстве много было таких препятствий, и мы с Ельциным, с Ельциным, вы слышите, с той командой, которая бы, мы их преодолевали. И с молодым, в первом пришествии, Путиным мы договаривались, как бы ни было сложно, и сейчас этот ЕЭС это все должен пройти.

У нас есть межпарламентское собрание, у нас есть Высший Госсовет, у нас есть союзный Совмин. А если мы здесь думаем продвинуть интеграцию, надо хотя бы это создать! Пусть у нас Высший Госсовет не ахти какой, в этом и я виноват, наверное, как председатель, тоже, хотя это политбюро без права и прочего, где, в принципе, единогласие – это все, вот давайте попробуем это создать. И как только натолкнулись на эту проблему – не решается. Как только Казахстан согласиться, мы нигде не денемся.